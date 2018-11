//“Un empresario me ofreció $100.000 para hacer un trío con mi hermana”

¿Quién fue?

Marian Farjat habló de la vez que le ofrecieron dinero a cambio de sexo. La transacción no se llevó a cabo porque Yasmín, su hermana, no quiso: “No soy prostituta, pero me pareció algo divertido”, dijo.

Supo ser una de las integrantes más desatadas de la historia de los Gran Hermano. Desde el primer día su nombre no pasó desapercibido, por carisma, sensualidad, desfachatez y esa frescura que la hacen diferente. En otra etapa de su vida, mucho más madura y sabiendo hacia dónde quiere destinar su carrera, Marian Farjat (23) le dedica su tiempo a su pasión incondicional por la música. Con su hermana Yasmín le dieron vida a Las Farjat. El dúo de DJ no deja de crecer noche a noche.

“Estamos con mucho trabajo, entusiasmadas y felices por la repercusión que tenemos en todos lados. Estuvimos el fin de semana tocando en Mendoza, ya cerramos para tocar en las fiestas de fin de año en el norte de Uruguay, un país que la verdad nos abrió las puertas. De ahí, del 2 al 15 de enero en Punta del Este y un montón de fechas, también acá en Buenos Aires. Muy contentas creciendo y viendo qué hacemos, porque me quiero lanzar como solista”, dijo.

-¿Cómo viene ese proyecto?

-Estoy cantando, grabando unos temas con Calix, Alex Quintana para AC Musik, y en marzo seguramente me vaya a Los Angeles a grabar. Carlix es el hermano de Mimi, la mujer de El Tirri. Grabamos “Salvaje”, un temón, que va a salir recién cuando hagamos el videoclip, veremos si en estos meses, y si no ya después del verano, porque estamos con poco tiempo. El tema va a cautivar, como lo dice su nombre, una letra muy salvaje. Después del verano llevo el proyecto a Miami y de ahí a Los Angeles a grabar el disco.

-¿Y con tu hermana cómo van a seguir laboralmente?

-Estamos viendo si nos separamos, si la integro a mi proyecto o si cada una sigue por su lado. A ella le encanta esto de ser DJ y yo me quiero volver solista, tengo varios proyectos dando vuelta? yo se lo voy a proponer, que se venga conmigo, pero no sé si va a querer. Con ella me llevo súper bien, es mi amiga, mi hermana, mi todo.

-Te retocaste la nariz, tenés pensado volver a pasar por el quirófano?

-Tengo mucho miedo, la verdad me da temor, pero me voy a operar las lolas. De hecho, aún no hacemos el videoclip de “Salvaje” porque primero me quiero operar. Me dicen que las tengo bien, pero me quero aumentar un poquito. Quiero hacer las cosas bien y no a las apuradas. Así que de acá a fin de año me las haré, así en marzo grabamos el videoclip. Ya me hice los estudios, tendría que ser ya, pero es cuestión de mentalizarme, para sacarme el miedo al quirófano.

-¿Tenés otros cuidados desde que sos famosa?

-No. Me retoqué la nariz y ahora las lolas y nada más. Con el peso, bajé los kilos que tenía de más, pero no me cuido. Me como todo, y lo peor es que me gusta mucho la carne y no paro. Voy al gym, ando el rollers, tomo clases de twerk, pero en las comidas no me cuido ni un poquito. Soy esto, ámame o déjame.

-Por trabajar en la noche con tu hermana, dos bellas mujeres, ¿nunca surgieron las propuestas indecentes?

-Ay, nunca pensé hablarte de esto, pero bueno. . . Sí, nos pasó hace poco. Un amigo que tenemos en común me llamó y me dijo que tal persona, un empresario que no voy a nombrar, me quería a mí y a mi hermana para un trío sexual. Quería estar 40 minutos con las dos y nos daba 100 mil pesos.

-¿Cómo reaccionaste?

-Y, la verdad, yo lo pensé, pero enseguida le dije a mi amigo que Yasmín me iba a decir que no. Este amigo me contó que el empresario ya había estado con dos hermanas de la farándula, muy conocidas, y que su morbo son las hermanas. Cuestión que le dije que lo iba a consultar y, como era de esperar, Yas me dijo que no. Yo le dije: “Yasmín, estuviste con cada muerto gratis, cada bagarto te comiste, y ahora no querés esto, cincuenta para cada una? es un ratito, sos mi hermana, ni nos vamos a tocar nosotras, nos reímos”. Cuestión que me dijo que le parecía un asco y no quiso. A mí me chupa un huevo, además era con ella, pero Yas es muy. . . no sé, somos el yin y el yang. A ver, yo no te voy a negar que lo pensé, no soy prostituta, pero en este caso puntual, un ratito, por tanta plata, con mi hermana que nos íbamos a reír y esta crisis que nos afecta a todos. . . nunca me acosté con alguien por plata, sí algún chongo me hizo regalos, pero plata, tipo prostituta, nunca. Te repito, me gustó este caso puntual.

-¿Y cómo quedaste con tu hermana?

-Ella no entiende, es de otra época. En Europa es muy normal que el hombre le haga regalos caros a una mujer. Acá no es tan normal, lo relacionan con la prostitución. Yo estuve en Ibiza y lo ves. Pasa todo el tiempo. Nos perdimos la plata, porque no quería conmigo solamente, quería a las hermanas. Te repito, para que quede claro. . . me gustó más el jueguito y que encima nos paguen. Yo nunca necesité prostituirme por plata. Trabajo, me mantengo solita, tengo mi autito, vivo bien. Mis viejos todo el tiempo me ofrecen plata, pero no la necesito. No quiero nada de nadie, necesito que me dejen ser y vivir mi vida.

-¿Es normal la propuesta sexual a cambio de trabajo?

-Sí, tuve miles de propuestas. Pero todos unos secos, la música me deja más plata (risas). No me dedico a eso, fue ese caso puntual con mi hermana, te lo repito.

-¿Seguís sola?

?Sí, quiero crecer profesionalmente y no tengo el espacio que necesita una pareja. Ya estuve dos años de novia, fue una relación muy tóxica, de la que me costó salir, y también me cuesta. Conozco a alguien, y cuando pasamos la primera etapa, nos vamos a poner de novios y me escapo. Hoy quiero pensar en mí y no en otra persona. Siempre hay amigos con derechos, tampoco me voy a hacer la carmelita de pies descalzos.

