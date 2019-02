//Un cortometraje nogoyaense participará del Festival de Cine de Guadalajara

El joven talento de nuestra ciudad se mostró muy contento por el logro “estaremos en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Es algo muy lindo porque uno hace cine para mostrarlo y poder entrar en una ventana tan grande como el festival de cine de Guadalajara es una oportunidad muy buena para mostrar lo que hacemos y ganar más experiencia” mencionó Calivari en Radio La Voz. La producción fue realizada íntegramente en Nogoyá y protagonizada por Gustavo Garzón entre otros actores.

Sobre el cortometraje “Severino”, el productor contó que el producto forma parte de una tesis de la carrera que estudió en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). “Se filmó en el 2017 y fue la primera vez que la escuela permitió hacer una tesis por fuera de la Capital Federal, siempre se hicieron ahí por una cuestión de alcances técnicos y recursos, pero esta vez lograr esto nos puso muy contentos y nos motivó mucho más poder hacerlo en la ciudad de Nogoyá”, relató el joven.

En cuanto a la trama del cortometraje,adelantó que Severino es la historia de un anciano que extravía su mascota, un loro, y su hijo (Gustavo Garzón) ayuda a su padre en la búsqueda de esa mascota por los campos de Nogoyá. El trasfondo del cortometraje, deja entrever que la mascota falleció hace muchos años, pese a ello el hijo emprende esa búsqueda prácticamente sin sentido, simplemente para compartir un momento junto a su padre y no hacerlo sentir solo en el último tramo de su vida.

“Está inspirando en un caso verídico que sucedió en la ciudad de Betbeder, cuando realizamos un documental. Allí la gente que nos recibió nos llenó de historias de vida surgiendo la idea para este cortometraje que fue el motor de inspiración”, recordó el talento nogoyaense.

“El cortometraje será presentado del 8 al 15 de marzo en la ciudad de Guadalajara. Luego de ello gestionaremos en el INCAA poder proyectarlo en la ciudad de Nogoyá, hasta el momento no podemos hacerlo por una cuestión de exclusividad y reglamento del festival” expresó.

Gastón, no olvida sus raíces y pese a estar recorriendo el mundo con su profesión, se siente “eternamente agradecido con muchísima gente, todo lo logrado es gracias al apoyo de la familia, de mis amigos, de la gente de Nogoyá que me han prestado sus casas, sus autos, sus campos y siempre han estado predispuestos convirtiéndose en mi motor de aliento. Para mí es un premio haber nacido en Nogoyá, una ciudad que me da tanto apoyo”.

Al ser interrogado por su futuro profesional, Calivari adelantó que le encantaría poder filmar su primera película, “ya está escrita desde el año pasado, se llama “Instrucciones para no ser un pájaro”. Hemos presentado el proyecto en el INCAA y en caso de concretarse la grabaremos completamente en Nogoyá” adelantó

Acudiendo a los recuerdos y las nostalgias, Gastón Calivari confesó que la línea de la historia de la nueva película, transcurre cuando un hombre que regresa a su pueblo natal tras el olvido de sus padres sobre su persona, por eso viaja desde España e intentará recrear el vinculo familiar y recuperar los años de distancia.

“Tengo el sueño de hacer una conjunción de actores profesionales y actores de Nogoyá para que quede plasmado ese sentido de identidad ciudadana” concluyó.

