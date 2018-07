//Un actor entrerriano estará en “El Marginal”: Será líder de una banda

Oriundo de Concordia

La segunda temporada de la serie comenzará este martes. En esta ocasión, un actor entrerriano tendrá momentos destacados en algunos capítulos. La historia del concordiense que estará en la destacada serie televisiva.

Luciano Farías tiene 32 años, es de Concordia y hasta los 17 años vivió allí. Según contó a El Entre Ríos hizo la primaria en la escuela Almafuerte y la secundaria en Comercio 1, lugar en el que terminó de cursar en 2003.

Cuando terminó la secundaria se fue a Rosario y allí vivió durante un año; luego se mudó a Buenos Aires. “Estudié Comercio Exterior y abandoné, porque una vez que empecé a estudiar teatro y me dediqué al arte me di cuenta que era lo que me gustaba”, contó a ElEntreRíos

Sobre su trayectoria, mencionó: “Empecé a los 22 años a trabajar en comerciales, a la par iba haciendo teatro. A los 25 años comencé a cantar también y desde ese momento empecé enfocar en la música y la actuación. Tomaba clases, quería formarme” y agregó: “Es algo que me apasiona, y disfruto mucho”.

Con las clases de teatro y la decisión de formarse en el arte, empezaron a llegar trabajos. Luciano participó en algunas obras en el under, en Buenos Aires y comenzó a cantar en algunos bares. A la vez, iba realizando castings para actuar.

Participación en la serie

La llegada de la propuesta para trabajar en “El Marginal” se dio en un momento en que ya no esperaba ser convocado. Sin embargo, no sólo participó, sino que, según contó, su personaje es uno de los que se podrá distinguir entre los demás y la experiencia resultó enriquecedora.

“A El Marginal llego por un casting que hice en septiembre de 2017. Me enteré por una búsqueda que hicieron en redes sociales, mandé material, me llamaron para el casting y en enero, cuando pensé que había pasado todo y no me habían llamado me convocaron”, contó.

Sobre la grabación y los contactos, dijo: “Empecé a grabar a fines de enero y fue una experiencia increíble, tanto en lo profesional como en lo personal, y por la gente que conocí ahí. Hay un profesionalismo increíble, La manera de trabajar que tiene la producción, me tocó compartir escenas con actores que admiro y todos fueron muy generosos”.

Preparar el personaje

“Mi personaje es el de líder de una banda nueva, que va a estar en los primeros dos capítulos, con el que pasan algunas cosas interesantes” anticipó Farías y explicó cómo fue la preparación del personaje: “Había visto capítulos de la primera parte y, cuando me pasaron el casting, miré completa la primera temporada. Había visto también otras series como tumberos y relacionadas para ir preparando un personaje de ese estilo”.

“El proceso en general fue muy intenso, el antes y durante la filmación fue intensísimo. Eso de filmar en San Onofre, en la cárcel de Caseros, que es una cárcel abandonada, genera una energía muy particular y muy fuerte. El estar ahí te ubica en el personaje, más allá de lo que vas estudiando, hacerlo ahí te da otra perspectiva y termina metiéndote de lleno en el personaje. También nos vimos vinculados con algunos ex presos y entonces vas nutriéndote de cómo son, te ayudan, y además te vas haciendo amigo y conocés historias impresionantes” contó el concordiense.

Vato, el líder de Sarandí

La segunda temporada de la serie argentina es una precuela de la emisión anterior. Allí habrá historias y personajes que mostrarán cómo fue formándose lo que apareció en la historia de los primeros capítulos.

Luciano interpreta uno de los personajes nuevos y, en su participación, tendrá mucha interacción con el protagonista. “Mi personaje, que se llama Vato, tiene mucha interacción con Patricio, que es el que hace esteban Lamothe”, comentó y anticipó: “Nuestra banda, que es la de Sarandí, tiene interacción con él. Fue un compañero muy generoso a la hora de hacer las escenas, me dio libertad para poder crear y eso está bueno. Tanto Esteban como los otros actores, que son reconocidos, fueron muy generosos”.

El rodaje terminó en marzo y Luciano estuvo grabando durante todo enero, 3 semanas en total.

Expectativas por el estreno

Aunque fue parte del elenco, el entrerriano aún no vio el material final, por lo que espera ansioso el momento de ver el primer capítulo, para saber cómo quedó su trabajo.

“Un par de meses que salgan los avances para la tele salió un avance en YouTube y ahí vi más o menos como quedó armado, pero no he visto nada de la edición así que será una sorpresa para mí. Lo que he visto de la edición de la temporada anterior es que dan mucha libertad a los actores y después en el armado todo queda muy bien. Ya sé que es de calidad, resta ver cómo quedó y lo que hicieron los otros actores”, señaló.

“Es una mezcla de sensaciones, tengo ansiedad por ver y que arranque, por ver como ha quedado el laburo que hice ahí y tengo muchas buenas expectativas”, explicó sobre lo que siente.

