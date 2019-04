//Tras el viaje a China, Renzo volvió a su casa

Emocionante regreso

El pequeño de dos años culminó la primera etapa del tratamiento en China. Este viernes regresó a su casa de Colonia Avellaneda. Sus padres aseguran que ya notan cambios en el pequeño.

Renzo Oliva, el paranaense de dos años que al nacer tuvo retinopatía del prematuro, culminó la primera etapa del tratamiento en China. Este viernes, junto a sus padres, visitó a sus abuelos en Paraná y luego partió rumbo a Colonia Avellaneda, donde está su casa.

Carla, su mamá, contó que “le hicieron los primeros implantes, las células madre tienen que crecer pero de a poquito se notan algunos cambios. Notamos que ahora tiene más curiosidad, como si estuviera descubriendo algo nuevo. El ojito está un poquito más grande. El proceso lleva un año pero de a poco vamos a ir viendo los cambios”.

“Estuvimos muchos días juntos todo el día, ahora no quiere ir con nadie, se ha puesto muy mamengo. Tuvimos un día complicado porque se salió la trabita de la cuna y se cayó. Nos pegamos un susto pero por suerte no fue nada. Son cunas muy altas. Se pegó en el ojo pero nos dijeron que no interfiere en nada con el tratamiento”, relató.

Asimismo, dijo que “se metía debajo de la cuna, estaba contento. Empezó a notar que había luz y metía y sacaba la cabeza de la oscuridad. Él quería jugar, iba y venía por los pasillos, era el más chiquito, las enfermeras lo amaban a pesar de que él no era muy amable porque lo venían a pinchar y se daba cuenta”.

Javier, su papá, explicó que “en el viaje a China estuvimos bastante tranquilos, a veces algo perdidos por el tema del idioma. Son lugares muy grandes y uno no está acostumbrado a eso. Nos costó mucho pero la gente es muy amable, se hizo entender, nos ayudaron a llenar papeles”.

“Estamos muy agradecidos, contentos de volver a nuestra ciudad”, agregó. Elonce.com

