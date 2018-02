//Torneo Copa: Sirio Libanes quedó eliminado

Sirio Libanes perdió por penales tras igualar 1 a 1 con 25 de Mayo de Victoria. Ya no quedan equipos nogoyaenses en el torneo.

25 de Mayo de Victoria y Sirio Libanes se jugaban un partido donde había mucho en juego para ellos, ambos lo sabían y desde el minuto cero ninguno quiso regalar nada, por eso el primer tiempo del partido fue muy trabado, ambos presionaban yentregaban pocos espacios, por lo que hilvanar jugadas asociadas se hacía demasiado complicado. Recién a los 21 minutos, Montojo guapeó y le robó una pelota a Ramos para mandar un certero centro a Ruiz Díaz, que anticipo a Bruselario y definió a un palo de Galloli. De esta manera, el centro delantero decretaba la victoria parcial para Sirio Libanes. Al encuentro le siguieron escaseando las ocasiones claras. Sobre el final del primer tiempo, 25 de Mayo pudo igualar. Vallejos, luego de un pase en profundidad, definió por arriba de Bruner y la pelota se fue apenas por al lado del palo, y luego, Galván intentó de afuera un remate que se fue por encima del travesaño.

En la parte complementaria, el local se paró unos metros adelante en el terreno y empezó a manejar la pelota, aunque sin tanta claridad en los metros finales, donde Sirio se hacíasólido y no dejaba moverse con comodidad a Mayer y Galván, mas allá de que este último, a los 8 minutos, pudo empatar pero Bruner le tapo excepcionalmente el mano a mano. Hubo que esperar hasta los 26 minutos para que el local vuelva a tener otra oportunidad, Sánchez envió un centro a Galván, que este no alcanzo a empujar correctamente la pelota y se fue afuera. Sirio se sentía cómodo cediéndole la pelota al rival y tejiéndole una telaraña defensiva de la que el mayense no podía salir. Cada minuto que pasaba el local se notaba cada vez más nervioso, producto de esto, a los 38 minutos se fue expulsado Ramos por pegarle un codazo a Naveso. Sirio Libanes se encontró con un jugador más y empezó a manejar la pelota esperando que pase los minutos. Pero, en tiempo adicional, 25 de Mayo se jugó la última carta. Envió largo a campo rival, y en una de las pocas desatenciones defensivas de Sirio en la noche, Bruselario le peino la pelota a Galván que entro al área y gambeteo a Bruner, el arquero se lo llevo puesto y el árbitro sanciono penal para el mayense. Bruselario se hizo cargo y lo cambio por gol.

El segundo finalista se iba a decidir mediante definición desde el punto penal y al igual que el partido anterior, Sirio Libanes no estuvo fino desde los doce pasos. El arquero Galloli contuvo dos penales, transformándose en el héroe de la definición y 25 de Mayo gano 3 a 1.

El organizador del Torneo Copa sigue con vida y este viernes jugara la final por ronda de perdedores frente a Sarmiento, en el clásico de la ciudad de Victoria. Mientras que Sirio Libanes queda eliminado de la edición 2018 del popular torneo veraniego. Fue una positiva incursión para el conjunto turco, su director técnico Valente seguramente se quede con muchas cosas positivas, será clave para el profundizar lo bueno de Sirio Libanes en el Torneo Copa, como el orden defensivo y la buena pareja de delanteros que conforman Ruiz Díaz y Montojo, para pelear el campeonato de la Unión Deportiva de Ligas.

Formaciones:

25 de Mayo 1(3): Lucas Galloli; Juan Albornoz, Emanuel Debonis, Gerardo Bruselario, Carlos Ramos; Jonathan Ansaldi, Leandro Mallman, Jorge Pece; Tomas Vallejos; Marcelo Galván y Emanuel Mayer.

Suplentes: Matías Pérez; Franco Traverso, Martin Sánchez, German Wagner, Juan Cruz Lima.

Sirio Libanes 1(1):Guido Bruner; Leandro Peresini, Catriel Martínez, Gonzalo Buiatti, Martin Moreira; Alexander Mitriani, Jorge Jaimes, Agustín Acosta; Juan Rosal; Gabriel Montojo y Sergio Ruiz Díaz.

DT: Oscar Valente.

Suplentes: Rodrigo Martínez; Joel Carballo, Mariano Reynoso, Leandro Zanabria, Ezequiel Naveso.

Goles: 21´PT. Ruiz Díaz (SL), 47´ST. Bruselario – de penal – (25M).

Arbitro: Robledo.

Sarmiento es el otro finalista.

A primera hora, en un partido con pocas emociones, el Celeste derroto a Atlético Lucas González por 1 a 0 y se convirtió en el primer finalista por ronda de perdedores.

Próximos partidos.

Viernes 09 de Febrero.

21:00 hs. Final de Ganadores: Sportivo Victoria – Atlético Maciá.

23:00 hs. Final de Perdedores: 25 de Mayo de Victoria – Sarmiento.

