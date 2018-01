//TORNEO COPA: 25 de Mayo perdió con Newell´s y quedo eliminado.

En el Torneo Copa Victoria, 25 de Mayo perdió 3 a 0 frente a Newell´s Old Boys y con este resultado quedo afuera del popular torneo veraniego.

25 de Mayo llegaba a disputar este partido tras caer injustamente frente a Atlético Maciá y con cierta necesidad de desquite. Por eso comenzó siendo dominador del partido, mediante un buen ritmo y mucha movilidad podían conectarse Acevedo y Leiva con los volantes y llegar con facilidad, sobre todo por las bandas, al arco de Abel Ramírez. Cada desborde y centro de Vignola o Bardou parecía terminar en gol. El rojinegro no encontraba respuestas en este tramo y cada vez que tenía la pelota la perdía producto de la buena presión ejercida por 25 de Mayo. A los 15 minutos, Bahler tuvo el gol tras un tiro de esquina, pero el arquero Ramírez desvió muy bien. Luego, Acevedo con un remate cruzado también pudo abrir el marcador. Pero a partir del ecuador de la primera parte, Newell´s comenzó a hacer pie en el partido, el conjunto de Nogoyá seguía con el control de la pelota pero ya no podía ser profundo y cada vez que Newell´s controlaba la misma, jugaba directo para Mancini o Flores. A los 38 minutos luego de un envió largo de Domínguez, Mancini quedo mano a mano con Figueroa pero el arquero mayense respondió de manera extraordinaria para ahogar el grito de gol. Fue solo un aviso, minutos más tarde, Flores recibió en la puerta del área, remato pero la pelota reboto en un defensor con la fortuna para el delantero leproso que el rebote salió favorecido para él, y esta vez, no iba a fallar. Fusilo a Figueroa y así ponía el 1 a 0. Newell´s aprovechaba su momento y se iba al descanso en ventaja.

El comienzo de la segunda parte se pareció bastante al final de la primera mitad, 25 de Mayo no podía profundizar los ataques y Newell´s bien replegado atrás estaba dispuesto a aprovechar los espacios y jugar al contrataque, y hasta por momentos solía hacer transiciones prolijas ya que la presión ejercida por el visitante ya no era la misma. A los 14 minutos Mancini apretó la salida del Decano y la pelota le quedo servida a Flores que encontró a Figueroa adelantado y por arriba ponía el 2 a 0.

25 de Mayo seguía sin encontrar la manera de penetrar la defensa del rojinegro y el conjunto de Victoria cada vez que atacaba podía liquidar el encuentro. Primero lo tuvo Andino, pero respondió bien Figueroa y luego Mansilla habilito a Mancini que con el arco solo no pudo definir porque la pelota le quedo atrás. El Decano empezó a jugarse el todo por el todo, sin embargo, a los 31 minutos un envió largo para Andino termino en las manos de Figueroa pero el enganche de la lepra, provocador como es, fue a chocar con el arquero y ambos quedaron enredados. Esto derivo en incidentes entre ambos equipos, Figueroa y Mioniz fueron expulsados, y el árbitro sanciono penal favorable a Newell´s, Bardou entro a atajar, ya que el mayense se había quedado sin cambios. Flores se dispuso para cobrar el penal, pero en vez de rematar, toco suave para Andino que sello el 3 a 0.

Poco más entrego el partido hasta el final, 25 de Mayo intento decorar el resultado pero más allá de disparos de lejos de Lanfranco o Primo poco pudo hacer.

El mayense queda eliminado del Torneo Copa, luego de haber comenzado con una goleada. Ahora deberá olvidar rápido esta participación en Victoria y centrarse en el Torneo Federal, donde el domingo tendrá una parada brava cuando enfrente a Sportivo Urquiza en Paraná.

Formaciones

25 de Mayo 0: Hernán Figueroa; Carlos Ruppel, Facundo González, Federico Wilhelm, Joaquín Bahler; Agustín Vignola, Maximiliano Lanfranco, Federico Bardou, Joaquín Primo; Carlos Acevedo y Pascual Leiva.

DT: Cristian Valente.

Suplentes: Diego Quiñonez; Lucas Lanfranco, Nicolás Medrano, Nicolás Díaz, Marcos Rueda.

Newell´s 3: Abel Ramírez; Brian Colazo, Rodrigo Bejariel, Facundo Crosa, Gabriel Domínguez; Daniel Mansilla, Alcides Doursich, Marcelo Mioniz; Jonathan Andino; Fabio Flores y Lucas Mancini.

DT: Roberto Almada.

Suplentes: Cesar Nehau; Mauro Flores, Víctor McDugall, Aldo Mereles, Cristian Aguirre.

Goles: 42´PT. y 14´ST. Flores (NOB), 38´ST. Andino (NOB)

Arbitro: Daniel Zamora.

Huracán elimino a San Benito.

En primer turno, se enfrentaban ambos equipos Victorienses. En un encuentro con muchas emociones, el Globo derroto a San Benito por 3 a 1 y ahora deberá enfrentarse a 25 de Mayo de Victoria en un choque que promete ser atrapante.

Próximos partidos:

Jueves 01 de Febrero: Semifinales por Ronda de Ganadores.

20:45 hs: Sirio Libanes – Sportivo Victoria.

22:45 hs: Sarmiento – Atlético Maciá.

Viernes 02 de Febrero: Ronda de Perdedores.

20:45 hs: Atlético Lucas González – Newell´s Old Boys.

22:45 hs: 25 de Mayo de Victoria – Huracán.

