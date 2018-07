//Todos los días recorre 20 kilómetros en bicicleta para ir a su trabajo

Neuquén

En tierras neuquinas, donde el frío cala hasta los huesos, no existe el desarrollo físico o intelectual sin esfuerzo. Y allí está la historia de Rafael Curruhuinca, un joven del paraje La Americana que todos los días recorre 20 kilómetros en bicicleta para desempeñar su trabajo en el área de Espacios Verdes, en la Municipalidad de Mariano Moreno. “Sueño con tener una moto para llegar más rápido al trabajo y a mi casa”, señaló a Crónica el jardinero de 23 años, que creció junto a la Ruta 14, lugar donde los transeúntes suelen verlo desde temprano en su bicicleta o haciendo dedo para iniciar su jornada a tiempo. Quizás ese gran esmero lo hizo merecedor de un premio local muy valioso para todos los pobladores: en 2017 fue elegido como “Persona Destacada de Mariano Moreno”. “Pedalear todos los días me cansa mucho pero tener laburo me motiva más que nada”, explicó. Y agregó: “Le doy gracias a la gente del pueblo por cumplirme el sueño que tanto anhelaba. También a quienes ven mi sacrificio día a día”. Al hablar de su padre, se enorgullece: “Quiero ser igual de trabajador que él, porque mucha gente me dice que soy parecido”. La referencia es, según cuentan, a don Rafael Curruhinca, un hombre de campo pero también de pueblo. Del cual heredó un impulso único que jamás le permitió bajar los brazos. Fue en 2011, entonces, cuando su progenitor falleció, que Rafa, como lo conocen sus allegados, adoptó el papel de “hombre de la casa” y se transformó en el pilar fundamental de la familia, siempre al lado de su madre, Margarita, y de sus hermanas Rosa y Leticia. En la actualidad la localidad de Mariano Moreno se ve movilizada por su historia. “Estoy feliz porque a través de mi trabajo le puedo ayudar a cumplir el sueño a un joven que hace del sacrificio un culto, y que haya movilizado su historia a tantas personas es un aliciente de que todo no está perdido, aún hay esperanza de construir una sociedad mejor”, explicó el vecino Fabián Cares, periodista e historiador. Rafa es un ejemplo para todo su pueblo e imagen de admiración de muchos chicos. Por eso todos quieren ayudarlo. Misión cumplida.