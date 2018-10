//TC: peligra el proyecto Ford con el Gurí Martínez para el 2019

Los pilotos, Mauricio Lambiris y Luciano Ventricelli, ya piensan en la temporada que viene. Hoy están en la estructura del entrerriano pero las diferencias que hay entre las partes, provocarían que cada uno siga caminos diferentes.

El proyecto del equipo Ford donde están Mauricio Lambiris y Luciano Ventricelli analizará, una vez finalizada la temporada, si continúa donde está o busca alternativas para el 2019. Quienes conocen la intimidad del grupo comentan que la relación entre las partes ya no es la misma y a medida que pasan las competencias las ganas de continuar juntos se van alejando.

Uno de los principales problemas, y que originó malestar, se dio cuando el auto de Lambiris fue excluido de la competencia de Paraná porque su planta impulsora no cumplía con los requisitos reglamentarios. En ese momento la noticia cayó muy mal y costó digerirla. Es más, cuentan que el uruguayo quedó con la espina clavada por el perjuicio que le originó y por la cantidad de explicaciones que tuvo que dar.

Cuando el tiempo iba pasando y todo parecía que volvía a la normalidad, el equipo volvió a tener otro cimbronazo. En la carrera de Toay, La Pampa, el Ford de Mauricio volvió a tener problemas técnicos y fue recargado con tres posiciones. En esa oportunidad no dio la altura reglamentaria del piso. Si bien el ruido no fue tan fuerte hacia afuera si lo fue para adentro. Esa tarde el uruguayo no habló del tema con la prensa pero si lo hizo con Martínez, el responsable del Team.

Ahí Lambiris volvió a mostrar su disconformidad y la falta de concentración del equipo a la hora de trabajar en el auto. Su bronca por las desprolijidades volvió a aumentar. Otra preocupación, para quienes llevaron el proyecto a lo del Gurí, es la cantidad de autos que el entrerriano tiene para trabajar ya que piensan que podría influir a la hora de estar en los detalles menores.

¿Hay Plan B para el 2019?

A falta de tres carreras para que finalice el campeonato 2018 de Turismo Carretera, tanto Mauricio Lambiris como Luciano Ventricelli ya piensan en el calendario venidero y en la decisión a tomar. Según pudo averiguar Carburando una de las posibilidades interesantes para ellos es emigrar al taller de Alejandro Garofalo. Cabe recordar que desde La Pampa, el Ford de Ventricelli ya llevó motores de dicho preparador. Si bien hubo charlas es muy difícil que ese plan pueda concretarse.

El TC está en plena etapa de definición y Mauricio Lambiris se encuentra peleando por la Copa de Oro. La concentración del uruguayo está puesta ahí y hasta el final seguirán con el Gurí. Luego el destino lo dirá. ¿Podrían seguir juntos? Podrían, aunque para afirmarlo tendrían que quedarse con el campeonato y para eso primero hay que ganarlo.

