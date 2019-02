//Susana Giménez habría cancelado la serie sobre su vida

¿Marcha atrás?

Trascendió que la diva decidió no continuar con el proyecto que iba a estar a cargo de Gustavo Yankelevich. N se sentiría bien con la idea de una serie, pues “no quiere que se cuente nada de su vida”.

En medio de los preparativos de su vuelta a Telefe, Susana Giménez habría decidido cancelar el proyecto que iba a llevar su vida a la pantalla chica y que iba a ser producido por Gustavo Yankelevich.

El periodista Lío Pecoraro aseguró en la red que “la serie de Susana está cancelada”. La misma habría sido dada de baja por la misma diva de los teléfonos, dijo el panelista televisivo.

A pesar de que Susana le dio los derechos a Yankelevich, su gran amigo, para adaptar su vida a la pantalla chica, lo habría pensado bien y no se sentiría bien con la idea de una serie, pues “no quiere que se cuente nada de su vida”.

Consultada por el periodista, la diva aclaró: “Hasta tanto no hable con Yankelevich no se va a resolver nada. Estoy en USA y debo hablar con él, no puedo decir nada”.Fuente: Exitoína

