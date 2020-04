//Sucedió un 23 de abril de 1814

Reconocimiento de la autonomía de Entre Ríos

Desde la Coordinación de Cultura y Turismo del Gobierno de la Ciudad de Nogoyá, se desea resaltar este 23 de abril como fecha fundacional de la nuestra Provincia, camino a los 200 años de la República de Entre Ríos o República Federal Entre-Riana fundada por Francisco Ramírez el 29 de septiembre de 1820.

Un mes después de la batalla del Espinillo, el 23 de abril de 1814, Artigas suscribe con los enviados del Director Supremo Posadas, fray Mariano Amado y el comandante del Regimiento de Cívicos de Santa Fe Francisco Antonio Candioti, un convenio mediante el cual se declara “por si mismos independientes los pueblos de Entre Ríos desde la Bajada del Paraná y proclamando universalmente su protector el ciudadano jefe de los orientales José Artigas (…)”. En el artículo cuarto del acuerdo se advierte que “esta independencia no es una independencia nacional; por consecuencia ella no debe considerarse como bastante a separar de la gran masa a unos ni a otros pueblos, ni a mezclar diferencia alguna en los intereses generales de la revolución”.



Entre Ríos pasa a ser desde entonces uno de los Pueblos Libres de la Liga Federal artiguista hasta 1820, reconocida su autonomía como provincia o pueblo libre pero sin la facultad de autodeterminación.

Lo que vendría después, como el decreto de Posadas del 10 de septiembre de 1814 que dispone la creación de la provincia con capital en Concepción del Uruguay, será la ratificación de este acuerdo, aunque amañado para desnaturalizar su verdadero sentido.

No hay dudas que para nuestra provincia, el 23 de abril de 1814 es la fecha fundacional.

Fuente: Archivo General de Entre Ríos.

