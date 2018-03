//Subió el dólar: Aumentó siete centavos luego de tres bajas consecutivas

Tras la intervención del BCRA

El dólar subió siete centavos este martes a $ 20,61 en agencias y bancos de la city porteña, con lo que cortó racha de cuatro bajas consecutivas, de acuerdo al promedio de ámbito.com en una rueda en la que los inversores estuvieron atentos a las decisiones del Banco Central.

En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa subió dos centavos a $ 20,24, su primera alza en tres jornadas.

Por un lado, los operadores estuvieron a una posible nueva intervención del Banco Central y -por el otro- expectantes por el anuncio de tasa monetaria que realizará la autoridad monetaria esta tarde, tras el cierre del mercado.

La entidad que preside Federico Sturzzeneger dará a conocer su primer informe monetario de marzo, en el que los analistas coincidían en que dejará estable su tasa de referencia en el 27,25%, un día antes que el Gobierno informe la inflación de febrero.

“El consenso no espera modificaciones en la tasa de interés de referencia. La entidad creemos que no tiene argumentos suficientes para efectuar un baja de tasas y tomamos hasta como dato incluso las intervenciones recientes en el mercado cambiario”, dijo Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal.

Con respecto a la actitud del BCRA en la rueda, se escucharon versiones contradictorias que no permiten confirmar la presencia del Banco Central en el último tramo de la jornada, tal como vino haciendo desde la semana pasada, período en el cual desembolsó unos u$s 522,5 millones.

Desde PR Corredores de Cambio, evaluaron que “la señal emitida por la estrategia desplegada por la autoridad monetaria en el mercado pareció haber estimulado una respuesta apropiada en el comportamiento del dólar que se mantuvo con escasas fluctuaciones dentro del rango conseguido a partir de la importante acción generada por la autoridad monetaria en los últimos días”.

Los precios se movieron dentro de un pequeño rango de fluctuación durante gran parte del día, una situación que pareció reflejar un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado.

Luego de un comienzo en los $ 20,19, tres centavos menos que en el final previo, los precios del dólar tuvieron una suave corrección alcista que los llevó a niveles de $ 20,225 producto de una mayor demanda en el primer tramo de la jornada. Luego, la oferta se hizo presente desplazando la cotización hacia abajo hasta fijar mínimos en $ 20,18.

En el último tramo, resurgió con algo más de intensidad la demanda de divisas provocando una reacción que llevó al dólar a alcanzar los máximos en los $ 20,24 casi sobre el cierre de las operaciones.

En el mercado de dinero entre bancos, el “call money” operó estable a un promedio del 25,75% TNA y en “swaps” cambiarios se pactaron u$s 193 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las Lebac en el mercado secundario, en tanto, se operaban al plazo de 8 días a 26,55% TNA y la de 253 días al 24,90% TNA.

En el Rofex, donde se operaron u$s 416 millones, el 20 % se operó para fin de mes a $ 20,43 con una tasa implícita de 21% TNA y el plazo más largo fue mayo, que cerró a $ 21,229 a una tasa del 23% TNA.

En la plaza paralela, a su vez, el blue sube siete centavos a $ 20,67, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el “contado con liqui” cedió ayer tres centavos a $ 20,29.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron el viernes u$s 50 millones, hasta los u$s 62.364 millones.

