//Suba de jubilaciones: Buscan que «el 80 por ciento le gane a la inflación»

Anses

La titular de Anses confirmó que «todos los que cobraron el IFE en la primera vuelta van a cobrar en la segunda». Habló de la inminente determinación de la suba para los pasivos y descartó un aumento de la edad para jubilarse.

La nueva titular de Anses, Fernanda Raverta, aseveró que «en la segunda tanda» el cronograma de pago del Ingreso Familiar de Emergencia será «bastante más corto», adelantó que no se evalúa subir la edad jubilatoria y que prevén que para el 80 por ciento de los pasivos el aumento del próximo mes será superior a la inflación.

Ingreso Familiar de Emergencia

«El cronograma se extendió porque hay 1,3 millón de personas que cobran en el Correo porque no tienen cuenta bancaria. En la segunda tanda el cronograma va a ser bastante más corto. Vamos a tener la posibilidad de utilizar más bocas de pago en los bancos y hacerlo más ordenado», señaló la funcionaria respecto del IFE.

Interrogada acerca de si se empezar a pagar la segunda tanda antes de que se termine de cobrar la primera, reconoció que todavía no tiene «precisión si lo vamos a hacer en simultáneo. Lo que está claro es que todos los que cobraron en la primera vuelta van a cobrar en la segunda. Hoy ya tenemos 8,3 millones de personas dentro de este beneficio y hay otras 400.000 personas que no eligieron boca de pago aún. Además, hay unas 300.000 ó 400.000 personas de las que estamos procesando sus datos para ver si les corresponde o no. Ese es el número máximo».

Salario complementario

Otra de las medidas fuertes de la Anses en medio de la pandemia es la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), en la que el organismo se hace cargo del pago de parte de los sueldos de las empresas en problemas. Anses ya pagó el salario complementario de 1,2 millones de trabajadores y este viernes abonará otros 426.000. Habrá un tercer pago para otros 183.000 empleados que se concretará entre este viernes y el lunes próximo.

Movilidad previsional y edad jubilatoria

Además de la asistencia en la pandemia otro de los temas candentes en la Anses es la movilidad previsional. Antes del 20 de este mes el gobierno debe definir la fórmula con la que se ajustarán los haberes de junio. Al igual que en marzo, este aumento saldrá por decreto. Y todo indica que tal como ocurrió aquella vez, acentuará aún más el achatamiento de la pirámide, con un porcentaje mayor de suba para las jubilaciones más bajas. «Eso se está definiendo esta semana. Tenemos la enorme responsabilidad de construir una fórmula que le gane a la inflación. Estamos trabajando en eso», señaló Raverta.

Y adelantó: «Estamos trabajando en esa fórmula y pretendemos que más del 80% pueda ganarle con su haber a la inflación».

Enseguida confirmó que durante su gestión «vamos a hacer todo lo que haya que hacer para cuidar a los activos y los pasivos» y aseveró que «no está previsto que haya una reforma de la edad jubilatoria». Fuente: El Once

