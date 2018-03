//Su hijo quería dejar la escuela, lo hizo trabajar gratis y logró que no abandone

Mar del Plata

La mamá del chico publicó un aviso para ofrecer sus servicios sin remuneración porque quería demostrarle que “una pala pesa más que una lapicera”. Trabajó un día con un pintor y decidió seguir con el colegio.

Cansada de discutir con su hijo de 14 años que pretendía dejar la escuela -va a primer año de la secundaria en la ciudad de Mar del Plata-, Laura Inostroza publicó en las redes sociales un aviso en el que ofrecía al chico para realizar trabajos de albañilería sin remuneración e, incluso, aceptaba hacerse cargo de los viáticos para que el joven concurriera.

Ante la propuesta, decenas de interesados se comunicaron con la mujer pero ella finalmente acordó que su hijo fuera a trabajar con un pintor, de 8 a 16. “Decía que quería dejar escuela porque escribir le hacía doler la mano, así que mi idea fue demostrarle que una pala pesaba mucho más que la lapicera”, relató Laura al sitio 0223.

Así, Laura llevó una mañana al adolescente a una obra en construcción y lo retiró por la tarde, tras ocho horas de trabajo. “Le pedí al pintor una sola cosa: que lo tratara igual que a cualquier otro empleado“, señaló.

Una vez concluida la jornada laboral -durante la cual lo hicieron lijar unan pared-, Laura y su hijo volvieron a hablar del tema y el chico resolvió que iba a continuar con sus estudios, al menos, hasta terminar la secundaria.

Si bien reconoció que su publicación en las redes sociales generó muchas críticas, Laura dijo no estar arrepentida de haber tomado esa medida para reprender a su hijo. “En 2015 mi esposo se suicidó y su familia me culpó a mi de su muerte, así que nos sacaron nuestra casa y me quedé con seis chicos en la calle. En ese momento, mi segundo hijo dejó la escuela y no pude hacer mucho porque estaba buscando una cama para que pudieran dormir. Ahora no iba a permitir que me pasara lo mismo”, aseveró.

“Quiero que mis hijos estudien y sepan que las cosas se consiguen con esfuerzo, con trabajo y que nada es fácil. Lo mandé a trabajar de albañil para que sienta lo que es el rigor y vea lo duro que es estar doce horas afuera de la casa. Quiero que estudien para que no sean ignorantes como nosotros, para que puedan defenderse”, agregó.

