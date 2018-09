La furia de la nieta de Alfonsín con Lilita Carrió

Rocío Alconada Alfonsín apuntó duramente a Lilita Carrió tras el discurso en la CAME. Además ya la había criticado el año pasado.

Rocío Alconada Alfonsín, nieta del fallecido ex presidente de la Nación, no se guardo lo que opinaba de Lilita Carrió y tuiteó:

“Mientras vos te divertís, mentís y jugás a ser Tita Merello. Diciéndole ayer a la gente que Macri era la vergüenza nacional y hoy que Alfonsín era golpista. Sabé que a vos las crisis te genera adrenalina pero a la gente le genera hambre, angustia y desesperación. Sos una vergüenza”.

Además acompañó su tuit con una parte del discurso de Lilita Carrió de la mañana de este lunes, en la CAME. La diputada decía: “No se asusten porque yo nunca me ponga me pongo furiosa. Simplemente soy una gran actriz de la escena nacional como Tita Merello. Yo me divierto porque a mí las crisis me generan adrenalina”.

Mientras vos te divertis, mentis y jugas a ser Tita Merello. Diciendole ayer a la gente q Macri era la verguenza nacional y hoy q Alfonsin era golpista. Sabe q a vos las crisis te general adrenalina pero a la gente le genera, hambre, angustia y desesperacion. Sos una verguenza. pic.twitter.com/7CGErp3pVj — Ro Alconada Alfonsin 💚 (@RoAlconada) 3 de septiembre de 2018

Lilita Carrió mencionó que “no hay helicóptero” y criticó duro a “los militantes golpistas”.

La nieta del ex dirigente radical también escribió citando frases de Carrió: “‘Con la extinción de dominio ME voy a quedar con todos los campos’. Cree que ella el el estado. ‘El 2001 fue un golpe de civil de Alfonsín’. Aprendé a enfrentar los problemas sin insultar a Raúl. Una vida de salir en los diarios por insultar. 40 años de vida política sin una propuesta”.

Tu ensañamiento con Raul, quien dedico su vida al pais y no esta pa defenderse, solo habla de lo bajo q sos capaz de caer. https://t.co/xpeRSgGnnt — Ro Alconada Alfonsin 💚 (@RoAlconada) 31 de octubre de 2017

Rocío Alconada Alfonsín le contestó a Lilita Carrió : “Tu ensañamiento con Raúl, quien dedicó su vida al país y no está para defenderse, sólo habla de lo bajo que sos capaz de caer”.