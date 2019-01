//Son novios, fabricaron una bicicleta doble y se fueron a pasear por Uruguay

Juntos en todo momento

“Con mi novia queríamos salir a recorrer toda la costa uruguaya y por ello decidimos construir una bicicleta que nos llevara a los dos”, contó Enzo. El 12 de enero partieron a pedalear desde Viale.

Los sueños se logran si se lucha por conseguirlos. Bajo esa premisa, los jóvenes de la localidad de Viale Enzo Colombo Borgetto y Candela Koludrovich decidieron salir a recorrer la República Oriental del Uruguay este verano. No en auto ni colectivo. En bicicleta.

Y no en dos bicis, sino en una sola. Pero no se quedaron con la más fácil, como ir a una bicicletería y comprar una. Como no tenían, decidieron fabricarse una especial.

“El inicio de este viaje comienza desde el armando de nuestro medio de transporte; una bici doble. Con mi novia queríamos salir a recorrer toda la costa uruguaya y por ello decidimos construir una bicicleta que nos llevara a los dos”, contó Enzo al sito Nueva Zona.

En pocos días, fabricaron su bicicleta especial y el 12 de enero partieron a pedalear. Estarán recorriendo el vecino país durante varios días, para luego regresar a Entre Ríos.

No es la primera vez que el joven viaja en bicicleta a Uruguay. En dos oportunidades anteriores ya había pedaleado al vecino país, donde Enzo tiene parte de su familia. Pero esta vez, el muchacho quería repetir la experiencia junto a Cande, su compañera. Y hoy lo están logrando.

