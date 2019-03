//Sólo seis provincias inician el año lectivo

Complejo escenario

Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Santiago del Estero y Tucumán llegaron a un acuerdo paritario e inician este miércoles las clases. El resto del país se plegará al paro de 72 horas convocado por Ctera para el 6, 7 y 8 de marzo.

El salario promedio de los docentes argentinos se derrumbó frente a la inflación en los últimos dos años y quedó por debajo de la canasta básica de consumo, mientras que sólo seis provincias lograron ahora un acuerdo salarial que les permita iniciar las clases.

Según informaron a NA fuentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), el salario promedio de los docentes argentinos está en los 20.500 pesos en bruto, es decir, sin descuentos jubilatorios y otros impuestos. No obstante, hay grandes diferencias entre lo que ganan los docentes de una y otra provincia, aunque estas sean vecinas: el maestro jujeño gana 5.204 pesos menos que el salteño, quien cuenta con un salario de 23.638 pesos mensuales brutos.

Una familia tipo, en tanto, necesitaba en enero 26.442,92 para acceder a la Canasta Básica y no caer por debajo de la línea de la pobreza, según informó oficialmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En este escenario complejo para los docentes de todo el país, sólo Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Santiago del Estero y Tucumán lograron llegar a un acuerdo paritario en febrero e iniciar este miércoles las clases con normalidad.

El resto del país se plegará al paro de 72 horas convocado por Ctera para el 6, 7 y 8 de marzo; en la Capital Federal el gremio mayoritario rechazó la oferta oficial, mientras que otros la aceptaron, por lo que la huelga podría tener una adhesión dispar.

A su vez, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, afirmó que el Gobierno “hace tres años que niega sistemáticamente la paritaria nacional”, por lo que continúa la problemática de que no exista un piso salarial de referencia “y las clases no arrancan mañana”.

En declaraciones a El Destape Radio, Baradel aseguró que “el salario docente quedó por debajo de la canasta de pobreza” y que un docente que recién comienza a trabajar gana sólo 16.000 pesos en la provincia de Buenos Aires.

A su vez, el dirigente sindical aseveró que en la provincia de Buenos Aires “hay muchas escuelas con un riesgo edilicio total o parcial y que no están en condiciones para el inicio de las clases”.

