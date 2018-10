//Sol Pérez reveló por qué le gustan tanto los futbolistas

La modelo dio detalles de su noviazgo con “la joyita” de River, Exequiel Palacios. Dijo que le gustan los futbolistas por el estilo de vida pero que tras la última experiencia siente que “hoy en día quiero otra cosa”.

En una relajada charla, Sol Pérez se confesó con Carolina Ardohain en Pampita íntima, el ciclo de entrevistas que conduce la modelo por el nuevo canal Net. A tal punto, que la rubia contó cosas que jamás había hecho públicas.

“El último novio que le presenté a mi mamá era muy rata. No pagaba nada. Yo le pagué hasta un pasaje para que se venga a visitarme desde Brasil hasta Córdoba, donde estaba de temporada. Estuve dos años con él y lo llené de regalos. Siempre fui muy mamá con mis parejas. Este fue mi último novio oficial”, reveló la rubia cuando la nota entró en el tema hombres.

Allí fue cuando Pampita le preguntó: ¿Qué pasa con los futbolistas? ¿Por qué te gustan tanto?, a lo que Sol se sinceró. “Me gustan porque tienen un estilo de vida muy parecido al mío. Me levanto temprano, hago deporte. Y no me gusta que se sepan cosas de mi vida privada. Ellos tienen un estilo de vida parecido y mantienen a sus parejas en reserva. Eso sí, son muy piratas”.

Aunque después de contar su mala experiencia amorosa con Exequiel Palacios, el mediocampista de River Plate y joven promesa del fútbol argentino, concluyó que fue el último: “Siento que hoy en día quiero otra cosa. Ya no quiero salir más con un futbolista”.

Fue entonces cuando Pampita apuntó directamente al jugador millonario. “¿Es verdad que tenía la llave de tu casa? ¿Se quedaba cuando quería? ¿Cómo era eso?”,quiso saber.

“¡Sí, es verdad! Palacios tenía las llaves de mi casa. Por eso yo digo que soy muy mamá en mis relaciones. Le preguntaba qué quería desayunar o le compraba todo para que tenga lo que quería comer. ¡Qué horror!, no quiero ni ver la foto”, dijo tapándose su rostro cuando apareció la imagen del futbolista en la pantalla gigante.

La conductora indagó más sobre esa relación y le preguntó cómo lo había conocido. “Fue raro. No quería salir con alguien más chico (él tiene 19 y yo 25) pero me insistió tanto. El primer día yo tenía fiebre y él no me creía. Le dije que venga a mi casa para confirmarlo, pero yo me sentía re mal”.

Y siguió: “Después no hablamos más hasta que un día me invita a salir y arrancamos. Se quedaba todos los días en casa y cuando no nos veíamos me hacía videollamadas. No era formal, no nos exigíamos nada, pero se suponía que nadie andaba con nadie”.

“Un día él me pide que nos empecemos a mostrar en público y me invitó a tomar mate a una plaza. Después se dijo que yo estaba con otra persona (el actor Juan Guilera), pero no era cierto. Hasta que saltó que estaba con él y se enojó. Me echó la culpa como que yo lo había contado. Después le aparecieron mujeres diciendo que eran sus novias, amantes. No me gustó nada todo eso”, contó Sol molesta por la situación.

“Después empezó a tener actitudes raras, se enojaba conmigo porque salió su nombre y no me habló más. Me devolvió las llaves y no nos vimos más. Como él se iba temprano y yo quería seguir durmiendo un rato más, le dí un juego de llaves, pero no lo voy a hacer nunca más, aunque si me pongo de novia, quiero uno que no tenga nada que ver con el medio”, concluyó.