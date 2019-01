//“Sol Pérez no es vedette, le falta carisma y no sabe bajar las escaleras”

Las rubias se sacan chispas

En medio de la temporada teatral de verano, se ven los chispazos. La rubia Nerina Sist apunta sin piedad contra su colega: “Le reconozco lo que hace en tele, pero en el teatro deja mucho que desear”.

Nerina Sist (28), ex cuñada de Reina Reech, realiza temporada teatral en Carlos Paz. Tras cuatro años en Mar del Plata, esta diosa dejó la Costa Atlántica y se trasladó a las sierras cordobesas. “Esta ya es mi cuarta temporada como vedette y estoy muy bien, muy contenta con este nuevo paso. Con mucha expectativas. Ya estuve con Carmen Barbieri haciendo revista, con Luisa Albinoni, con Beto César en la comedia, y ahora con los chicos de Dinamita, el gran show, que la vienen rompiendo en Carlos Paz. Es un espectáculo con mucho laburo atrás, con 15 personas en escena”, cuenta

-¿Qué pasó con Sol Pérez?

-En Al cierre, un ciclo de Canal 26, bromeábamos con Sol Pérez. Si está la chica del clima, yo soy la chica del tránsito. Pero bueno, parece que la parodia no le cayó bien, porque me bloqueó en las redes sociales.

-Ahora ella es vedette, ¿te la imaginas en ese rol?

-No aguanté más y la fui a ver? Aparte porque admiro a Carmen. Pero Sol Pérez, como vedette, es una gran conductora. Espero que haya aprendido a bajar las escaleras, porque cuando fui no lo hacía. Una vedette tiene que tener carisma arriba del escenario y eso trasladárselo al público. . . Eso para empezar a hablar, y no lo tiene. Ojo, habla bien, en la tele se desenvuelve bien, pero de ahí a ser vedette. . . vedette.

-¿Sentís que a las vedettes se las mira de reojo?

-La gente te juzga porque sos voluptuosa, salís con poca ropa y ya está, tenés una etiqueta. En las redes sociales es tremendo. Me dicen cada barbaridad. Me preguntan cuánto cobro, me dicen “gato”, cosas así. Es muy doloroso. Yo soy de Wilde, y la gente del barrio, las madres del colegio al que van mis hijas, me conocen y saben quién soy.

-¿Cómo sos en tu vida diaria?

-Una chica normal, que se viste como cualquier otra. Llevo a mis nenas al colegio, me decís vamos a comer una pizza, voy, nos sentamos en el suelo y no tengo drama. Me encantan los autos, mi papá fue mecánico y entiendo. Se me rompe el auto y sé arreglarlo. Me gusta ir a pescar, todo muy normal. Pero el ser alta, con curvas, ya te marca. Me pasó de estar en una pileta y que me digan que no podía estar con la bikini que tenía. A mí me encanta mostrarme, no tengo drama, pero repito, no por eso me vas a decir cuánto cobrás o que sea una vende cuerpo. Me encanta mostrar la cola, las lolas, hacer fotos sexis, seducir, pero en ese ámbito, una producción, en el teatro, y no en otro lado.

-¿Estás de novia?

-No, no sé qué pasa con los hombres. Me parece que porque soy vedette. ¡No muerdo!

-¿Cómo deberían seducirte?

-Busco a un hombre normal. No quiero decir barbaridades, pero mecánico, las manos sucias, sin afeitar, mejor. Voy por ese lado. El hombre rústico y que me proteja. Soy muy pretenciosa en la intimidad y me tiene que seguir el ritmo. Ese estilo de hombre me conquista. Soy una chica normal y busco algo igual, no un empresario. El tema es que el hombre normal, tal vez, piensa que sí busco un empresario, y no se me acerca.Fuente: Paparazzi

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com