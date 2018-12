//Sofía “Jujuy” Jiménez recibió un regalo de Juan Martín del Potro

El regalo se lo envió Juan Martín del Potro para desearle buena suerte en el estreno del 25 de diciembre. Fue un enorme ramo de rosas blancas como muestra de su interés.

Sofía Jujuy Gimenez forma parte del elenco de la comedia Locos por Luisa, protagonizada por Pedro Alfonso, Paula Chaves, Fredy Villarreal, Diego Ramos, Iliana Calabró y Tomás Fonzi en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz. La actriz estaba anoche en uno de los ensayos finales de la comedia y se sorprendió al recibir un enorme ramo de flores en el teatro.

Según pudo saber Teleshow, el regalo se lo envió Juan Martín del Potro para desearle buena suerte en el estreno del 25 de diciembre. Fue un enorme ramo de rosas blancas como muestra de su interés.

Los rumores de una relación entre ellos empezaron hace unas semanas y cuando le consultaron a Jujuy por el exitoso tenista, ella respondió: “Lo conocí este fin de semana. No hay romance como se dice. La realidad es que no lo conocía personalmente pero tenemos un amigo en común. Yo estaba en el boliche dando una vuelta con mis amigos y me agarró, nos pusimos a charlar, buena onda”.

Y prosiguió: “No me acuerdo exacto cómo fue, pero hubo buena onda desde el momento cero y la verdad que me di cuenta de que es un amor de persona. No lo conocía y nos divertimos. Es un chico súper lindo y codiciado porque todas las chicas deben morir por él también. Buena onda y la mejor”.

Parece que la relación avanza y ahora el tenista se hizo presente mediante un regalo días antes de su estreno teatral, en una de las compañías más importantes de Villa Carlos Paz.

