//Sin trabajo y con esfuerzo, el día a día del joven que ganó la media maratón

Sacrificio diario

El paranaense Julián Molina debió vender empanadas para poder competir. Contó que actualmente no tiene trabajo y que ya se prepara para otras competencias.

Julián Molina, un joven paranaense de 25 años que vive en Rosario, se consagró como el primer maratonista argentino en cruzar la línea de llegada, con 1:04:18, en la Media Maratón de Buenos Aires.

En diálogo con el programa Buenas Noches, explicó que “en la competencia participaron más de 20 mil atletas. Estoy muy agradecido por el cariño de todos, es una felicidad muy grande conseguir mi título nacional por primera vez”.

Para llegar correr los 21 kilómetros vendió más de 40 docenas de empanadas de verdura y carne una vez por semana y también trabajó de mozo. “Necesitaba esos ingresos para poder llegar a Buenos Aires dos días antes, estar descansado. Hay que seguir peleándola y espero poder conseguir un trabajo para poder seguir entrenando doble turno”, relató.

Manifestó también que “en 2016 me fui a vivir a Rosario por trabajo, porque en Paraná no conseguí y tampoco tuve el apoyo deportivo para lograr grandes cosas. Todos los días viajaba dos horas desde Puerto San Martín hasta Rosario, para poder entrenar. Era mucho esfuerzo, terminaba muy cansado después de muchas horas laborales en una empresa vial. Era encargado de gasoil, controlaba las máquinas, aprendí muchísimo. Después me quedé en Rosario y trabajé en una fábrica de heladeras, pero trabajaba 13 o 14 horas en horario rotativo y eso no me permitía ser un corredor profesional. De ahí pasé a una fábrica de bicicletas, estuve dos meses y cuando me quisieron blanquear, por la crisis del país, redujeron personal y me tuve que ir. Actualmente estoy desocupado, trabajo cuando me llaman en un catering fin de semana por medio, no es nada fijo. Por eso tuve que vender empanadas”.

Contó que este domingo “estuve muy ansioso, tenía muchas ganas de largar, de correr junto a grandes atletas y de demostrar que yo también estaba fuerte como para pelear por una medalla, pero no me imaginaba el título argentino”.

Sobre su entrenamiento, dijo que “entreno a las 7 de la mañana, una hora y media o dos. A la tarde entreno a las 19.45 en el parque de Rosario con un equipo deportivo. Todo depende el objetivo que tenemos a corto o largo plazo”. El día después de correr 21 kilómetros sigue entrenando: “mi descanso fue la mañana. Ahora tengo un trote suave y este martes ya vuelvo al trote fuerte”.

Con su registro tiene la posibilidad de entrar en el ciclo olímpico. “Quiero seguir mejorando. Para nacionales represento a Entre Ríos pero el resto represento a Rosario, donde soy dueño del récord de 10 mil metros en pista y media maratón. Voy en busca del de 3 mil y 5 mil ahora”.

Fuente: Elonce.com

