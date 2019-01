//Se reconcilió con su novio y lo celebró con un chapuzón

Amor en la pileta



La diosa se había separado después de sus polémicas declaraciones sobre la infidelidad. “Hay chapuzones y chapuzones. Visita inesperada Feliz año!”, escribió la diosa al pie del video.

Noelia Marzol (32) fue invitada al ciclo Podemos hablar y allí declaró: “Creo que todos mis ex me han cag. . . y yo he sido infiel en mis ex relaciones. No me enorgullece decirlo pero es que no siento culpa”. “Es malo, muy malo, parece de una persona muy fría. . . Me gustaría que no me ca. . . y yo no ser infiel, pero me cuesta llevarlo a cabo”, amplió.

Días después anunció su separación del empresario cordobés Marcos Baldovino, con quien acababa de cumplir un año de relación. “Nos queremos mucho, pero priorizo formar una familia. No puedo tener hijos y formar una pareja si él vive en Córdoba. Y si yo me voy a vivir allá tengo que dejar de trabajar de lo que me gusta”, dijo entonces.

“No hubo celos. Él siempre me apoyó en todos mis proyectos. Me acompañó siempre y confiaba ciegamente en mí, y yo en él”, había concluido.

Pero parece que el comienzo de año renovó las esperanzas y el deseo de volver a compartir sus vidas. Por eso Noelia y Marcos le dieron una nueva oportunidad a su amor. Ella lo confirmó compartiendo un video en su cuenta de Instagram, en que celebra su reconciliación con un chapuzón muy abrazada a su chico. “Hay chapuzones y chapuzones. Visita inesperada Feliz año!”, escribió la diosa al pie del video.

Hay chapuzones y chapuzones… visita inesperada Feliz año! Una publicación compartida por Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 1 de Ene de 2019 a las 8:08 PST

