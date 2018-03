//Se necesitan al menos 120 milímetros para revertir la sequía en Entre Ríos

Panorama poco alentador

Desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos señalaron que la situación se torna cada vez más compleja en gran parte de la provincia, excepto una zona del norte. Avizoran que la situación podría complicar la siembra de trigo.

Las mejoras pluviales continúan sin alcanzar en forma generalizada a la provincia de Entre Ríos.

Durante el fin de semana algunos sectores del norte se acoplaron a los sistemas precipitantes que se observaron en Corrientes y, aunque en forma moderada, las lluvias hicieron sentir su efecto benéfico en el norte provincial.

Una mención especial se llevó la tormenta registrada en la zona de influencia de San Gustavo, en el departamento La Paz, donde la misma terminó descargando 120 milímetros, algo sumamente inusual en esta larga temporada que lleva la seca, señala la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Esta sequia provincial se inserta en la escala regional y el corto plazo no propone mejoras. El mes de marzo vuelve a irse muy seco, como lo fue febrero. No aparecen cambios contundentes para el comienzo de abril.

Las lluvias observadas en el norte y en La Paz, han promovido un retroceso de la seca. En la zona de influencia de San Gustavo, un área reducida seguramente alcanzo un balance aún más satisfactorio, posiblemente logrando niveles adecuados de reserva, sin embargo, es una situación muy puntual, que no se proyecta al entorno que sigue complejizado por la seca.

“El panorama no es alentador, todavía es tiempo para esperar mejoras y si bien la demanda es elevada, no está dicha la última palabra de cara al proceso de preparación para lotes que puede ir a fina. La apuesta para salir de la seca siempre ha sido la inestabilidad de la transición estacional, la cual todavía se está produciendo y aún puede generar sistemas precipitantes de importancia”, dice la Bolsa de Cereales.

El organismo resalta que “a medida que avanzamos sobre el mes de abril, si no llueve, la demanda no se modificará, pero si se irá acortando la brecha para encontrar soluciones de peso para la seca durante el transcurso del otoño. Obviamente, una primera quincena seca, encendería todas las alarmas de cara a las siembras de mayo”.

Asimismo, hace notar que “si nos paramos por ejemplo en los departamentos del sudoeste de la provincia, vemos que los acumulados requeridos para que las reservas crezcan hasta valores adecuados están por encima de los 120 milímetros. Siendo realistas ningún pronóstico muestra este nivel de lluvia para las próximas dos semanas”.

En el norte “el requerimiento es ostensiblemente inferior. Es razonable pensar entonces que estas áreas están menos expuestas a la continuidad de la sequía. Hoy por hoy, el noreste se posiciona con mejores chances para cortar la seca, mientras que el sudoeste queda a la espera de una importante anomalía, improbable, pero no imposible”, completa el informe.

