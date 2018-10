//Se luce en TV y afirma: “Las mujeres elogian mi cinturita y los hombres la cola”

En plena adolescencia supo qué le iba a deparar el futuro. Cuando sus compañeros de colegio hablaban de qué carreras universitarias seguir, su respuesta era contundente: “Yo voy a trabajar en televisión”. Con esa meta entre ceja y ceja, la bella Milagros Cittadini (20) se lanzó a conquistar su mundo. Sus medidas, 95-60-96, le dan forma a una escultural figura de 1,72 de altura. La rubia se luce todos los días en Polémica en el bar.

A los 16 años tuvo su primera experiencia televisiva, y fue en Informadísimos. En aquel momento daba clases de gimnasia dos veces por semana con una amiga en el programa que iba por la señal de Ciudad Magazine. “En ese momento terminé de darme cuenta de qué era lo que quería hacer. Ahí descubrí mi pasión por la televisión. Me gusta mucho el medio y entiendo que tengo que estar preparada para las oportunidades. Empecé a estudiar teatro, comedia musical y baile. También estudié para modelo y hasta hice varios desfiles, pero lo del modelaje no es mi prioridad”.

-Ahora te destacás en Polémica en el bar.

-Me encanta trabajar en Polémica. Es un lugar donde me siento muy cómoda. Mariano y Alvaro son un amor, me tratan súper bien y estoy muy agradecida del lugar que me dan, tanto ellos como el canal, que me recibió muy bien. El show que hacemos con Waldemar, el personaje de Alvaro Navia, es súper divertido. Nosotros estamos todos los viernes, y es una fiesta.

-¿Cuesta conseguir un lugar cuando no sos conocida?

-Sí, por supuesto. Hasta que te conocen y saben que además del físico sos otra cosa, cuesta. Siempre me pasó de ir a programas y sentir la mirada sobradora de alguna famosa. El medio es un poco así con el que entra nuevo. En el caso de Polémica, por ejemplo, Virginia Gallardo, que es la imagen femenina más fuerte, me recibió totalmente diferente, con una sonrisa y súper amorosa y humilde. No es nada agrandada pese al lugar que ocupa.

-¿Cuál es tu anhelo?

-Hacer mi propio camino en televisión. El día de mañana me gustaría conducir un programa. El teatro también me gusta, y de hecho estoy hablando para ser parte de una comedia teatral para la próxima temporada. Veremos si se da, porque es todo muy reciente. Incluso no se sabe si es para Mar del Plata o Carlos Paz.

-¿Qué dice tu familia de esto que estás viviendo?

-Me apoyan en todo desde el primer día. Soy hija única, así que imagínate? Mi mamá, por ejemplo, me acompaña todos los viernes a Polémica, y le encanta. Se divierte y se muere de risa. En cualquier momento hasta ella es famosa? el otro día hizo de falsa Graciela Alfano, fue muy divertido.

-Tenés un físico trabajado, ¿qué tan importante es para vos?

-Es muy importante. Es mi imagen, es lo primero que el otro ve de mí, por eso lo cuido mucho y me esfuerzo para mejorar mi estética día a día. Voy al gimnasio y hago fierros 4 o 5 veces por semana, durante una hora y media. También disfruto de andar en bicicleta y patinar por los Bosques de Palermo. En cuanto a la comida, no me cuido, pero como sano. Las dietas son aburridas.

-¿Para elegir novio también sos así de exigente?

-No es por ofender, pero siempre que salí con chicos con un diez de físico eran cero de cerebro. Así que ya aprendí y no busco que sea explotado al cien, busco un hombre normal. Hay otras cosas en juego y no sólo el físico. Me gusta cuidarme yo, pero no pido lo mismo, por lo que te dije.

-¿Qué te seduce entonces?

-Que sean divertidos, seguros de sí mismos, que me hagan reír. Los callados me aburren, me gusta hablar. Que sea celoso, si es un poco, no me molesta, pero ya si son muy rompe no me gusta y les corto la cara. Me seduce que sean tiernos, cariñosos y atentos.

-¿Saliste con algún famoso?

-Sí, pero no voy a dar nombres. Eso me lo guardo, soy muy reservada.

-Tengo entendido que las mujeres te buscan mucho.

-Sí, me pasó varias veces que se me tiren chicas, pero no, no saldría con una mujer. Sé admirar la belleza de una mujer, pero no me gustan las mujeres.

-¿Hay diferencias entre el elogio de la mujer y del hombre?

-Sí, por supuesto. En cuanto a lo físico, las mujeres me elogian la cintura, dicen que es muy chiquita y hasta me preguntan cómo hice para tener esta cintura. Son elogios más tiernos. Los hombres se obsesionan con mi cola y la mayoría me dice que tengo cara de nena.

-¿Tenés alguna cirugía estética?

-Sólo las lolas. No me tocaría nada de mi cuerpo, estoy muy conforme. Las lolas fue porque no tenía nada.

-¿Qué hacés en tus tiempos libres?

-Me encanta viajar. Si fuera por mí me lo pasaría recorriendo el mundo. Conocer nuevas culturas me hace sentir viva.