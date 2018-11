//Se lanza la campaña nacional “Mi Primer Documento”

En Entre Ríos habrá dos oficinas

Se calcula que más del 1% de la población no tiene documento, lo que impide el acceso pleno a sus derechos. Podrán acceder al beneficio argentinos de 1 año en adelante que no tengan documentación, por no tener partida de nacimiento.

El Estado lanza una campaña nacional para dar solución al estatus de los argentinos que se encuentran sin documentación en el país. Se busca llegar a las personas de todo el territorio, especialmente de zonas del NOA, NEA y provincia de Buenos Aires que nunca hayan tenido documentación (N.N.) a fin de brindarles asistencia personalizada para modificar su situación y que puedan ejercer plenamente sus derechos.

Para ofrecer una respuesta rápida a esta problemática se impulsó una iniciativa conjunta entre las carteras nacionales de Justicia, de Interior, Obras Públicas y Vivienda, y de Salud y Desarrollo Social.

“Las personas que nunca tuvieron documento se encuentran con múltiples inconvenientes que implican que su ciudadanía esté absolutamente limitada: no pueden obtener prestaciones sociales o títulos educativos, tarifas sociales, tampoco pueden trabajar formalmente, viajar, votar o casarse”, explicó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Podrán acceder al beneficio los argentinos mayores de 1 año en adelante que no tengan documentación, por no haber conseguido su partida de nacimiento.

En el caso de personas mayores de 12 años, la regularización de esta situación exige un proceso judicial para la obtención de la documentación que acredita identidad.

Ante esta situación los ministerios participantes unen los esfuerzos y recursos para visibilizar esta problemática, identificar a personas en estas condiciones y asistirlas gratuitamente en los trámites administrativos y judiciales para finalmente obtener la documentación correspondiente.

La identificación de casos para la campaña nacional de documentación será del 20 al 30 de noviembre y existirá una línea de teléfono para hacer consultas por Whatsapp (011)27062855. El trámite se podrá iniciar en Centros de Acceso a Justicia y otros puntos atendidos por profesionales especializados. Posteriormente se llevarán adelante los trámites administrativos y judiciales necesarios para la obtención del documento.

En la provincia de Entre Ríos se dispondrá de los siguientes horarios y puntos de atención:



Paraná

Del Martes 20/11 al Viernes 30/11, de 8 a 15:30 hs

CAJ Paraná: República de Siria 486

CONTACTO: Carlos Alberto Albornoz ? Abogado Coordinador

(0343) 155048800 – CAlbornoz@jus.gob.ar

Gualeguaychú

Del Martes 20/11 al Viernes 30/11, de 8 a 15 hs.

Belgrano 736, entre Juan B. Justo y Perito Moreno. Barrio La Cuchilla.

CONTACTO: Francisco Sobral – Coordinador Abogado

(03446) 15412000 – FSobral@jus.gob.ar

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com