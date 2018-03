//Sampaoli: “La lista la tengo en un 80 por ciento”

El entrenador de la Albiceleste brindó una conferencia donde aseguró que ya tiene definido casi en su totalidad a quien llevará a Rusia. Además, el DT de Casilda habló sobre los jugadores destacados del mercado local y de los amistosos.

El entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, entregó hoy la lista de jugadores convocados a la gira por Europa a realizarse en marzo y deslizó que ya tiene en mente “el 80 por ciento de los que irán al Mundial”, señaló Sampa, quien además se refirió a las posibilidades que tienen de ser convocados Cristian Pavón, Lautaro Martínez, Ricardo Centurión y Fernando Gago.

“Las certezas que tengo en cuanto a la lista están cercanas al 80 por ciento, aunque eso obviamente está supeditado condicionantes como lesiones o cosas que sucedan a último momento por la exigencia de las competiciones en todo el mundo. Definir sobre el 20 por ciento restante es lo más complejo”, explicó en conferencia de prensa el oriundo de Casilda.

En este marco, el seleccionador del elenco nacional se pronunció sobre jugadores del medio local que puede ser tenidos en cuenta, como Ricardo Centurión, de quien dijo: “Me ha sorprendido mucho su nivel y estamos viendo si en el corto plazo se puede sumar, pero hay que compararlo con otros que están en el extranjero”, y añadió “él se ganó esa atención por cómo está jugando”.

Otros futbolistas que tiene evalúa el santafesino para la Copa del Mundo son Cristian Pavón y Lautaro Martínez. Sobre el delantero de Racing reveló: “Su actualidad permitió que incluso analicemos convocarlo ahora”, mientras que del atacante de Boca dijo: “Es un jugador que ya ha estado en nuestro proceso y potencialmente es muy importante para nosotros en lo que refiere a nuestra idea”.

Uno de los nombres que podría concretar su regreso al representativo argentino es Fernando Gago, de quien Sampaoli destacó los tiempos de recuperación y valoró su sentido de pertenencia en el grupo: “Voy a analizar a Gago por su entusiasmo, él puso su físico al servicio de la Selección y eso me hace evaluar su realidad”.

Por último, el director técnico de la Albiceleste habló sobre los rivales que enfrentará en los duelos preparatorios antes del Mundial. “Yo di mi punto de vista respecto al partido contra Israel, pero creo mucho en (Claudio) Tapia y me dijo que era algo que se tenía que hacer. Tampoco creo que sea lo ideal jugar con España e Italia ahora. Pero nada me puede distraer de elegir los mejores futbolistas y funcionamiento”, y finalizó revelando que: “Hubiese preferido que el partido con Israel se juegue en Barcelona, pero tenemos que cumplir. Tapia me manifestó que son compromisos ineludibles”.

