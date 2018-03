//Sampaoli: “Caballero merecía jugar después del partido que hizo contra italia”

El DT de la Selección Argentina respondió una consulta realizada por Canal Once de Paraná sobre el arquero oriundo de Santa Elena, que reemplazó al lesionado Romero en la derrota ante España. “Era lógico que entrará él”, señaló Sampa.

A los 12 minutos de la primera parte del encuentro entre Argentina y España, duelo amistoso disputado en el Wanda Metropolitano de Madrid, el elenco local se puso en ventaja gracias al tanto de Diego Costa, que en su afán de buscar la pelota, chocó fuertemente con Sergio Romero, quien quedó dolorido. Chiquito pidió el cambio a los 21 minutos, y el entrerriano Wilfredo Cabalero fue el encargado nuevamente de custodiar el arco de la Albiceleste, aunque esta vez no pudo ratificar la buena actuación mostrada en el cotejo frente a Italia.

Una vez finalizado partido, el entrenador del representativo nacional, Jorge Sampaoli, fue consultado por enviados de Canal Once de Paraná acerca de su elección de Willy por encima de Nahuel Guzmán, el otro arquero de la lista en la gira por Europa, para reemplazar al 11 titular del equipo. “Romero tuvo un fuerte golpe con el centrodelantero, nos pidió el cambio, se ve que no aguantaba el dolor que tenía sobre el golpe que tuvo después en la jugada del primer gol. La entrada de Willy fue porque merecía jugar después del partido que jugó contra italia, por el tipo de partido que teníamos era lógico desde mi óptica que entrará él”, explicó el DT de Casilda.

Más allá de la abultada derrota, y de que el portero nacido en Santa Elena recibió 5 de los 6 goles que convirtió España, el entrenador de la Selección no responsabiliza en ningún momento a Caballero, y asumió como propios los errores que derivaron en la goleada, producto de fallas conceptuales del equipo y virtudes del contrincante. “La precisión que tuvieron los rivales para definir y la poca resistencia que tuvimos nosotros en la algunos momentos del juego, que también tiene que ver con el hecho de la búsqueda, fueron las falencias, sobre todo en la última línea” explicó Sampa, y agregó: “El equipo quedó descompensado, y no fueron goles construido desde España, sino por ahí con lanzamientos a las espaldas de los centrales. Hubo situaciones que seguramente tiene que ver conmigo en la resolución de cara a lo que viene, porque indudablemente hubo una lectura de situaciones que no pudimos contrarrestar, y me tengo que hacer cargo porque los chicos hicieron una esfuerzo terrible, trataron de buscar todo el tiempo el arco rival contra un equipo español muy aceitado”, y finalizó señalando: “Después tuvimos cachetazos en un momento donde el equipo tenía la posibilidad de dominar y convertir, no lo hicimos y ellos estuvieron muy precisos”.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en TwitterNogoyá

Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com