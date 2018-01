//River derrotó a Boca en el primer Superclásico del año

El Millonario se impuso por 1 a 0 ante el Xeneize en un duelo disputado en el estadio José María Minella, de Mar del Plata. El tanto para la victoria de la Banda lo convirtió Rafael Santos Borré, a los 41 minutos de la primera mitad.

River se quedó esta noche con el Superclásico de verano al superar por 1 a 0 a Boca, en un encuentro que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata.

Fue intenso el arranque, de área a área. Boca pretendía tomar la iniciativa, pero River salía rápido y se mostraba más claro de contra. Duró un cuarto de hora el desarrollo, después bajaron el ritmo. Los arqueros, espectadores.

A los 21´, luego de una corrida de Ignacio Scocco, todo el Millonario pidió una mano de Paolo Goltz. Los conducidos por Guillermo Barros Schelotto jugaban en campo contrario, aunque solo llegaban con tiros desde afuera o centros.

Se iba el primer tiempo en Mar del Plata, no pasaba nada. Hasta que a los 40 el delantero colombiano Rafael Santos Borré se armó su propia jugada, definió al primer palo de zurda y abrió el marcador. Al descanso.

River dominó el arranque del complemento y tuvo situaciones para llevar a dos la diferencia. La más clara, a los 13, la tuvo Scocco, pero no la pudo enganchar bien después una gran jugada de Gonzalo Martínez y Agustín Rossi evitó el gol.

Barros Schelotto mandó a la cancha a Ramón Abila y Gonzalo Maroni, pero los cambios no le dieron resultado. Boca no tuvo profundidad durante todo el encuentro y Germán Lux no fue exigido en ningún momento. Para cerrar la mala noche del Xeneize, Julio Buffarini se fue expulsado. River lo ganó con autoridad.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en TwitterNogoyá

Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com