//Riquelme: el mito viviente

Por Leandro Aguilera

El máximo ídolo de Boca anunció su partido homenaje y fue noticia en todo el mundo.

Después de mucho tiempo volví a ver a Juan Román Riquelme, para mí el mejor futbolista que observé en el Club Atlético Boca Juniors (cubro la actualidad de la institución desde el 2000) y un ser humano de mucha inteligencia con una visión increíble. Él dentro de un terreno de juego o fuera del rectángulo te decodifica la realidad con mucha nitidez. Permite ver las cosas antes que otros y piensa todo antes de actuar de manera rápida. Es un genio con la pelota y genera en los hinchas esa admiración que puede tener cualquiera por alguien que tiene ese don totalmente aprovechado.

Desde que anunciamos su conferencia de prensa pasó a ser lo más importante para la agenda de los canales, redacciones y radios. El martes pasado estuve en la presentación de su partido despedida. En su Don Torcuato natal, con sus seres más queridos y en el boliche que tiene su hermano Cristian, la Noche Disco, el eterno “10” convocó a toda la prensa nacional para comunicar que el 12/12 se disputará el partido homenaje, en la Bombonera, entre los campeones del 2000 con los del 2007. Allí más de 50 colegas en el interior del establecimiento y 500 hinchas en la parte de afuera vivimos una jornada inolvidable. Habló de su vuelta al patio de su casa y que siente que no está preparado para eso.

“Mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos. La palabra como tal proviene del griego mythos” indica Fabián Coelho, licenciado en letras. Toda esta definición se ajusta a Juan Román Riquelme que vendría a ser, por todo lo que logró con la camiseta azul y oro, un Hércules o Aquiles de la mitología griega. Riquelme es un mito viviente de esta época. En una cancha lo observé hacer goles, dar pases para que los hiciera alguno de los suyos, tratar a la pelota con una destreza única, moverse con inteligencia para que los rivales no sepan lo que iba a hacer y lograr ayudar a sus compañeros de equipo a ganar partidos que se transformaron, con el correr de los años, en epopeyas históricas como aquel triunfo en Japón ante el Real Madrid con su pase en el segundo gol de Martín Palermo. Para mí el “Titán” fue su mejor socio y se entendían de memoria. Sin ser compinches en el vestuario, cuando ingresaban al campo de juego, ambos entendían que tenían que hacer para vulnerar el arco de sus rivales de turno.

Otro triunfo épico en la carrera del “10” fue contra Gremio en la Libertadores 2007. Su nivel fue majestuoso y venció al conjunto de Porto Alegre de manera categórica. Hay cientos de juegos más para recordar y no me alcanzan las hojas de este prestigioso diario de mi provincia para enumerarlas.

Román tiene una personalidad y temperamento que lo lleva a tener una vida pública subterránea. No le interesan los flashes de la farándula y tampoco concurrir a programas de TV. Es poco mediático, disfruta mucho de sus amigos de la infancia –la mayoría del barrio donde nació-, esos que están siempre en las buenas como en las malas, es muy familiero, es frontal, no acepta grises, es muy decidido y no le interesa ser diplomático con sus palabras. Construyó un ROMANce eterno con los hinchas de Boca y también con los de otros clubes, sin importar los colores de la camiseta, que reconocen el excelente jugador de fútbol que fue. Es admirado por el mundo del fútbol y el 12/12 lo observaremos en su último partido que seguramente sea el más difícil de su vida por la emoción que le generará esa situación tan especial. Se merece el mejor día de su vida por todo lo que nos hizo vivir a los que lo disfrutamos verlo frotar el botín diestro negro y clásico que casi siempre se ponía. Fuente: Los Andes.com

