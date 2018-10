//Reveladores datos podrían cambiar la historia de entrerriano muerto en Malvinas

Emoción y sorpresa de su hermana

Hace 36 años la historia cuenta que el sargento Dimotta falleció en Malvinas al caer al mar el helicóptero hundido por los ingleses. Pero nuevas investigaciones dan cuenta de que el gualeguaychuense podría estar en el Cementerio de Darwin.

La historia contada hasta el momento, que describe la muerte del sargento Raúl Dimotta, dice que frente a un pedido de auxilio del pesquero argentino Narval que había naufragado frente a las islas de los Lobos Marinos, al sur de Malvinas, se realizó un rescate de civiles y se disponía de un helicóptero pero no había posibilidad escoltarlo ni de dotarlo de armamento.

La misión era sumamente riesgosa y se pidió voluntarios. Lito Dimotta no vaciló, y así, acompañando a dos oficiales, partió el 9 de mayo de 1982, en un vuelo que no tendría retorno. Las noticias sobre su abatimiento llegaron por conducto británico, a través de una emisora de Montevideo: Un helicóptero de nombre “Puma” había sido derribado en el mar. No se habían encontrado sobrevivientes. Esa era la nave que tripulaba el gualeguaychense.

Nora Dimotta, su hermana contó con emoción y sorpresa que “hace algunos días el coronel de Aviación de Ejército en Campo de Mayo Luis Angel Bennardi, me escribe comentándome su trabajo de investigación, de lo que había sido la participación de la aviación del ejército en Malvinas”.

La novedad trascendente es que en esta investigación, se conocieron datos precisos, de archivos ingleses según informes oficiales. Allí se cuenta que el misil que salió desde un buque impactó a 13 millas, “por lo que el helicóptero Puma, pudo haber caído en tierra o muy en cerca de la costa, pero no adentro del mar como siempre se dijo“.

Nora agregó que “hay otro informe británico, del 22 de junio de 1982, que indica que se encontraron restos de un helicóptero, en la isla Lively, que está a 13 millas de donde se disparó el misil por parte del buque antes mencionado, por lo que agrega más datos a la posibilidad que se empieza a plantear que la caída puede haber sido en tierra”.

En los próximos días el coronel llegaría a Gualeguaychú y se podrían conocer otros aspectos de esta nueva posibilidad, que genera impacto, señala radio Máxima.

En cuanto a lo que provoca esta posibilidad, Nora expresó que “genera mucha emoción y expectativa, porque los restos podrían estar en el Cementerio de Malvinas. Hoy pido sabiduría y paciencia para aquellos que están realizando la investigación, para que podamos conocer la verdad”, expresó impactada Nora Dimotta.

“Si está en tierra, será una historia especial para toda la familia, y si está en el mar quedará como custodia de nuestras aguas“, cerró.

Raúl Horacio Dimotta, pertenecía a una familia de barrio. El varón entre dos hermanas. Alegre camarada con los suyos. Seguramente le costó mucho dejarlos cuando apenas empezaba la adolescencia, pero ya tenía esa firmeza que lo caracterizó hasta su última misión.

Había ido a la escuela Sagrada Familia, iniciando el secundario en el Colego Luis Clavarino, sección Comercial. A los 14 años pasó a la Escuela Militar General Lemos. Estaba casado y, al morir, tenía un chico de dos años.

