//Resaltan el gesto de un policía fotografiado al ayudar a una mujer mayor

Tendrá un reconocimiento

“Él cumplió con su deber y para ello está, pero me parece que en estos tiempos que corren, se debe reflejar estos buenos valores”, subrayó la ministra de Gobierno. Enviará una nota al jefe de Policía para que se le hagan un reconocimiento.

La ministra de Gobierno Rosario Romero utilizó su cuenta de Facebook para publicar una foto de un policía de Gualeguaychú que sin saber que era observado por un familiar de la funcionaria tuvo una acción para destacar y elogiar.

El familiar tomó dos fotos y se las envió a la ministra de Gobierno, quien le pareció oportuno realizar el reconocimiento público en las redes sociales.

Al respecto, la funcionaria informó: “Cuando un familiar me envió la foto, me puso muy contenta por el gesto de este policía, que seguramente al igual que la gran mayoría de los uniformados de nuestra fuerza provincial cumplen sus tareas de la mejor manera teniendo un gran compromiso y solidaridad con la comunidad”, reflexionó la ministra de Gobierno para indicar: “Seguramente cuando llegue a Paraná, le enviaré una nota al jefe Gustavo Maslein para que se le haga llegar el reconocimiento por su actitud. El cumplió con su deber, y para ello está, pero me parece que en estos tiempos que corren, se debe reflejar estos buenos valores”.

La funcionaria admitió que que no se interiorizó por el nombre y tampoco por su jerarquía. “Cuando llegue a Paraná, pediré todos esos datos, pero para que se le envíe nuestro reconocimiento”, referenció Romero a diario Uno.

Otro caso en Villa Elisa

El sargento de policía Jonatan Perroud llegó desde Colón a Villa Elisa y de inmediato la gente de la ciudad a través de los medios y las redes sociales, comenzó a ponderar su manera de prestar servicios.

La mayoría lo conoció con su trabajo frente al banco Bersa, donde en lugar de quedarse en la garita o cerca de ella, camina permanentemente la calle San Martín, ordena el tránsito en la esquina, ayuda a bajar y subir a las personas con dificultad de movimiento, e incluso los acompaña al cajero y solicita amablemente, si pueden cederle el lugar a esa persona.

Utiliza herramientas en desuso para su tarea: saluda a todo el mundo, ofrece ayuda, dice “por favor”, “permiso” “gracias”, “a sus órdenes”, y así en muy poco tiempo y con ese instrumental de taller, logra que el ciudadano tenga un motivo para saludarlo, sonreírle y agradecerle por lo humanitario y generoso de su trabajo.

En la ciudad aún recuerdan al Policía, lo mismo que en las redes sociales y los medios. En la actualidad, el uniformado está cumpliendo tareas en la comisaría de San José.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en TwitterNogoyá

Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com