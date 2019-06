//Reiteraron los consejos para ver el eclipse tras un audio que generó alarma

Será este martes

Un oftalmólogo de San Juan advirtió sobre los inconvenientes que generaría el observar el fenómeno sin la protección adecuada, por lo que el gobierno provincial tuvo que salir a aclarar algunas cuestiones. La palabra de los especialistas.

Un audio viral de un médico sanjuanino disparó el alerta y la disputa entre oftalmólogos y astrónomos sobre los riesgos de mirar el eclipse solar del 2 de julio. «Estamos aterrados porque están llegando de todos lados para ver el eclipse. Tendremos cantidad de gente lesionada en la mácula (en la retina del ojo) si no llevan lentes con protección UV 5 o especiales para eclipses», dice en un mensaje de WhatsApp el doctor Pablo Larrea. Le habla a una paciente de nombre Laura, que lo consulta sobre la actividad que realizará su hijo a la salida de la escuela por el fenómeno astronómico. El Ministerio de San Juan decretó receso escolar durante dos horas (de 16.30 a 18.30) para que los estudiantes puedan «compartir en familia» el eclipse. Según el oftalmólogo, es una actividad temeraria: «Es un peligro mirar en formar directa al Sol, mejor que los chicos lo vean por la TV».

Miles de veces replicado el audio, el gobierno de San Juan, la comunidad de astrónomos y los organizadores de festejos masivos durante el eclipse solar, tuvieron que convocar a una conferencia de prensa para aplacar tanta angustia colectiva. «Como Ministerio de Salud Pública, tenemos que entregarles recomendaciones a la población para que puedan disfrutar de este evento», dijo Martín Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva de San Juan. Y destacó que recibieron un pedido especial del gobernador Sergio Uñac para realizar un trabajo interministerial y «lograr que todos puedan disfrutar del eclipse solar sin consecuencias nocivas para la salud».

Si bien parece alarmista la posición del médico sanjuanino, a coro, las distintas entidades de oftalmólogos de Argentina han advertido sobre el riesgo de mirar al Sol, aunque sea por unos segundos, sin utilizar protección. La Sociedad de Oftalmología de San Juan y la de Córdoba difundieron comunicados para recordar que hay que usar lentes y filtros adecuados para no dañar la visión, ya que existe el riesgo de «la pérdida de la visión temporaria por encandilamiento hasta la pérdida total de la visión central, según la longitud de onda y del tiempo de exposición».

Desde hace dos años, el turismo de San Juan está promocionando el eclipse solar como un atractivo único en la región noroeste de la provincia cuyana. «Queremos mostrar la forma segura de ver el eclipse y presentarles los anteojos que están bajo las normativas ISO. El gobierno sanjuanino distribuirá 50.000 anteojos en los lugares donde hemos convocado al público que seguirá el eclipse», dijo el secretario de Turismo, Roberto Juárez.

En la misma sintonía, el astrónomo Eric González, investigador del Conicet y del Observatorio Félix Aguilar, difundió otro audio que explica que Larrea habla desde su conocimiento como oftalmólogo, pero no es correcto desde el punto de vista de la observación de eclipses. «La gente que vendrá al eclipse, que al doctor le aterra, viaja por el mundo para ver estos fenómenos. Están preparados y han observado eclipses de manera segura».

Insistió el astrónomo que es un un evento «único, para no perdérselo». «No es cierto que sólo sirven lentes carísimos con protección ultravioleta, sino que están los lentes de (armazón) de cartón, que reflejan la luz ultravioleta e infrarroja y son seguros, los mismos que compró el ministerio de Turismo de San Juan para distribuir entre el público». Comentó que el observatorio Félix Aguilar y el complejo astronómico El Leoncito pondrán a disposición del público telescopios específicos para eclipses solares. Y pidió ser cautos: «Más que centrarse en difundir miedo, hay que difundir prevención para verlo de forma segura».

El oftalmólogo del audio viral explicó luego que se trató de un mensaje personal enviado a una amiga para prevenir a sus hijos y que se volvió incontrolable cuando se comenzó a compartir en grupos de padres. «Quizás mi forma de hablar no cae bien, pero me preocupa la gente común que salga de su casa, trabajo o los estudiantes en la escuela, y que no estén provista de lentes cuando se ponga a filmar con celulares». Y aclaró que tanto del gobierno de San Juan como desde el centro astronómico Aguilar «han trabajado correctamente difundiendo las precauciones que se deben tomar». Pero dijo que con su mensaje pretendió dejar en claro que «las lesiones a la retina pueden dañar la visión para toda la vida, más siendo niños». Destacó que los lentes adecuados deben tener un filtro ISO12312-2.

En Mendoza, el Instituto Zaldívar también explicó la gravedad de la lesión que puede implicar mirar al Sol a simple vista: «En cualquier parte que uno mire el eclipse resulta dañino para el ojo, aún en los sitios donde es parcial», dice el oftalmólogo Lucio Arias, director del Departamento de Retina de la clínica que eligen los famosos como Susana Giménez, Diego Maradona y Marcelo Tinelli. Arias asegura que «nunca se debe mirar el Sol, directa e indirectamente con o sin eclipse. La luz del Sol nos puede dejar ciegos con solo 30 segundos de observación directa».

Por ubicación geográfica, San Juan será el mejor lugar a nivel mundial para observar el eclipse total de Sol del próximo martes 2 de julio. La provincia cuyana se prepara para un acontecimiento único que durará menos de 3 minutos y que traerá más de 50.000 visitantes locales y extranjeros apasionados por la astrofísica. La Luna pasará entre la Tierra y el Sol, que quedará cubierto y oscurecerá. Este efecto se presenta cada 18 meses en algún sitio de nuestro planeta pero en cada locación, como por ejemplo la localidad de Bellavista en San Juan, ocurre cada 300 años.

La totalidad del eclipse en Argentina será al atardecer, entre las 17.39 y 17.42 horas. El Sol se ocultará en forma completa, abarcará una estrecha franja, de oeste a este, en las provincias de San Juan, norte de San Luis, sur de La Rioja, centro Córdoba, sur de Santa Fe y norte Buenos Aires.

En San Juan esperan unos 50 mil visitantes. Mirar al cielo y deslumbrarse con sus estrellas ha sido una práctica ancestral. Los egipcios, entre otros pueblos primitivos, adoraban al Sol. Sin embargo, para el ojo existe un daño extremo, casi irreversible, si uno permanece con su mirada puesta en el eclipse. De allí, la recomendación de los oftalmólogos de utilizar lentes para eclipse solar o con una máscara de soldador grado 14 o superior. De lo contrario, es mejor seguirlo a través de los canales de streaming, como el servicio informativo del gobierno de San Juan (www.sisanjuan.gob.ar) y el sitio de la agencia espacial de Estados Unidos (www.nasa.gov/live), que transmitirán en vivo el fenómeno astronómico.

Cómo mirar sin riesgos un eclipse

– Nunca mirar el Sol directa o indirectamente, con o sin eclipse. La observación del eclipse solar deber ser siempre supervisada por adultos que sepan del tema, idealmente en un club de astronomía o municipal.

– Utilizar lentes especializados que poseen un filtro que bloquea los rayos dañinos del Sol. Estos filtros deben cumplir la norma y contar con la etiqueta ISO 12312-2,que bloquean la radiación solar ultravioleta e infrarroja. Hay que tener especial cuidado con los adquiridos en el comercio informal, ya que es posible que no cuenten con la certificación adecuada o que el certificado sea falso.

– Antes de colocarse los lentes especiales, se debe inspeccionar que el filtro esté en perfectas condiciones, sin tener daños, rayaduras ni perforaciones y que no tenga una antigüedad de más de tres años.

– Otra opción segura es utilizar vidrio para máscara de soldador grado 14 o superior, adquiridos en lugares establecidos. Cualquier vidrio grado menor no debe ser utilizado de ninguna manera, ya que no otorga la seguridad suficiente.

– Está totalmente prohibido mirar el Sol a través de una cámara, teléfono inteligente, binocular, telescopio o cualquier otro dispositivo óptico sin que tenga un filtro solar certificado para este uso. Tanto los filtros hechos en casa (vidrio ahumado, por ejemplo) como las gafas de Sol tradicionales no son seguras, aunque éstas sean oscuras. Y el uso de un magnificador (telescopio) reduce a la mitad el filtro de protección. También está prohibido usar una placa de radiografía o rollo fotográfico para visualizar el Sol.

– Aún con lentes, observar el Sol por lapsos cortos y en forma intermitente.

– Se debe supervisar a niños para que utilicen la protección de forma adecuada. (Clarín)

