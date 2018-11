//Registraron un tornado en Santa Fe

Malas condiciones climáticas

El fenómeno se produjo en cercanías de El Timbó, ubicado sobre la Ruta Nacional 11, entre las localidades de Avellaneda y Guadalupe Norte, en la provincia de Santa Fe.

El fenómeno se produjo en cercanías de El Timbó, ubicado sobre la Ruta Nacional 11, entre las localidades de Avellaneda y Guadalupe Norte, en la provincia de Santa Fe.

Las malas condiciones climáticas afectan a todo el territorio provincial, con ciudades como Coronda y San Justo en donde el temporal ha causado daños severos.

No obstante, no se había producido nada tan peligroso como este tornado del que, afortunadamente, hasta ahora no se ha reportado que haya dejado consecuencias para lamentar, supo El Litoral.

#URGENTE | #Tornado supercelular en Guadalupe Norte, Santa Fe. Este tipo de tornados son altamente destructivos, pero no se reportan daños al momento. pic.twitter.com/FYtdvXSLF1 — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) 12 de noviembre de 2018

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com