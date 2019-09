//«Recomposición salarial obligatoria» para empleados privados saldrá por decreto

Bono de $5.000

Las pequeñas y medianas empresas solicitan abonar los $5.000 en 5 cuotas. El Gobierno busca que se pague desde septiembre y las pymes desde octubre. Los detalles de qué está definido y lo que aún resta resolver.

Tras largas negociaciones, el Gobierno acordó con las cámaras empresariales y la CGT el pago de un bono de $5.000 a trabajadores del sector privado, suma que tendrá carácter no remunerativo y será a cuenta de futuras revisiones salariales.

El convenio se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción en la que participaron su titular, Dante Sica; el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.

«Durante el encuentro, las partes acordaron una recomposición salarial obligatoria de $5.000 para los trabajadores del sector privado. La misma será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias«, indicó en un comunicado de la cartera de Producción y Trabajo.

Hoy por la mañana volverán a reunirse para definir la «letra chica» del entendimiento que detallará la forma en que se abonará el plus y si bien se espera que sea en un solo pago, las cámaras pymes vienen advirtiendo sobre las dificultades que tendrán para cubrir ese costo.

De este modo, en el caso de pequeñas y medianas empresas, deberá definirse si se puede hacer el pago en cuotas y los plazos para cumplimentarlo.

Después de dos semanas de negociaciones, y cuando parecía diluirse por la resistencia de sectores empresarios, el Gobierno confirmó un acuerdo con representantes de la industria y los gremios para avanzar con una «recomposición salarial obligatoria» de $5.000 para los trabajadores privados. Será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias.

«Se juntan para redactar y acordar los últimos detalles», aseguraron en la cartera de Producción. Luego se publicará el decreto en el Boletín Oficial.

Tras el encuentro y en breves declaraciones a la prensa, el secretario de Comercio Interior sostuvo que «se acordaron las distintas condiciones» y puntualizó que este martes se redactará el decreto que impulsa el pago del plus.

El presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja, aseguró que ese plus será «a cuenta de futuras revisiones y los convenios colectivos deberán ver la situación de pequeñas empresas».

El dirigente agregó que el objetivo es «generar un marco para que el acuerdo pueda ser cumplido por todos y que los problemas puntuales de algunas empresas sean analizados caso por caso».

Indicó que en cada convenio se podrá establecer «la fecha de pago y las modalidades respectivas», sobre todo en el caso de las pymes que más complicaciones tienen por la devaluación y la crisis financiera.

«Ha habido una predisposición del Gobierno con el carácter no remunerativo», destacó el empresario, quien dijo que esto «hace a la esencia del acuerdo por el peso de las cargas sociales».

Piden cinco cuotas

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), presente este lunes en el cónclave, marcaron que en rigor no se tratará de un bono sino de un «aporte obligatorio». «No se agrega a la masa salarial sino que se adelanta de un incremento futuro, por eso impacta de forma financiera en la empresas pero no desde un punto de vista económico», comentó Pedro Cascales, empresario pyme industrial y vocero de la institución.

Los distintos acuerdos salariales que se fueron firmando a lo largo del año prevén distintos momentos para la reapertura del diálogo salarial. «Nosotros pedimos al menos cinco cuotas para poder pagarlo, pero vamos a ver qué se define en la negociación. El Gobierno además busca que se pague desde septiembre, pero nuestra postura es pagarlo desde octubre», concluyó Cascales.

Quiénes participaron de la reunión

Por parte del sector gremial participaron: Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).

En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla

(CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

También tomaron parte el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

