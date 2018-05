//Quejas de consumidores por entrega de artículos menores para completar el vuelto

El cara a cara por una moneda

El redondeo a favor del cliente y la entrega de artículos menores para completar el vuelto, son las dos alternativas ante la falta de cambio. En una librería de Crespo, a un niño le devolvieron clips por los 5 pesos de vuelto.

En las últimas semanas, muchos esperaron con renovadas expectativas, que al salir de circulación los billetes de dos pesos y canjearse por monedas, aumentara la circulación del valor metálico. Sin embargo, por estos días el preciado vuelto exacto se ha convertido en una odisea.

La reciente modificación en el sistema monetario, tensó más la puja, ya que ambos luchan por no perder la pulseada. Ya sin billetes de dos pesos y ante una significativa escasez de monedas, surgen alternativas que no a todos conforman.

El redondeo a favor del cliente y la entrega de artículos menores para completar el vuelto, son las dos alternativas que permanentemente buscan sobreponerse en el sector de cajas de los comercios locales.

La falta de circulación de monedas es un problema que desde hace bastante tiempo aqueja tanto a clientes como a comerciantes, quienes se vieron obligados a buscar una salida para suplir la carencia, pues dar cambio se volvió casi en una misión imposible.

La brecha entre lo que se gasta y lo que se termina abonando en cada compra, pareciera incrementarse.

Para aliciente de los clientes, oportunamente el titular de la Oficina de Información al Consumidor de Crespo (OMIC), José Luis Fredes, indicó a FM Estación Plus 94.3: “El comercio está obligado a conseguir cambio. Si yo soy comerciante y no tengo cambio para dar el vuelto justo, debo entonces modificar mis precios, establecerlos en números redondos como para contar con el dinero necesario para la devolución; sino siempre el redondeo es a favor del consumidor. Si algo vale $20,50 y no dispongo de monedas de 0,50; no existe el entregar caramelos o mercadería a cuenta del vuelto. Tendrá que marcarse a $20 o $25, de acuerdo a lo que dispone de cambio”.

El responsable de la OMIC reconoció que no suelen formalizarse estos reclamos, aunque son situaciones habituales y constituyen un derecho de quien realiza una compra.

Por su parte, comerciantes de Crespo han indicado que no logran conseguir cambio chico en las entidades bancarias. “A veces los comerciantes ponemos buena voluntad, pero los clientes no entienden”, indicaron algunos.

Malestar entre los consumidores

Una mujer contó a FM Estación Plus 94.3: “¿Qué hacemos como consumidores cuando en un negocio nos quieren dar mercadería en vez del vuelto? Hace un tiempo mandé a mi nene a una librería para retirar una fotocopia y le dieron clips por los 5 pesos de vuelto. Yo se los devolví y no les gustó nada. Ahora le dieron un folio y días anteriores un sacapuntas. Realmente cansa que se aprovechen de los chicos de esa manera. Debería ser responsabilidad del comerciante tener cambio. La excusa es que no hay cambio, pero al consumidor también le cuesta tener cambio”, reprochó una mamá.

Así las historias se repiten por cientos, en distintos rubros comerciales.

Por lo pronto, mientras crece la tensión, la semana pasada Banco Nación anunció que están aguardando la llegada de monedas de 2 y 5 pesos, lo cual podría descomprimir en parte el problema. (FM Estación Plus 94.)3

