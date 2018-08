//Quebró una empresa de viajes y miles de estudiantes se quedan sin ir a Bariloche

Turismo estudiantil

Snow Travel, una de las más importantes en turismo estudiantil, habría entrado en cesación de pagos. Serían más de 9 mil alumnos los que se quedarían sin su viaje de estudios. En su mayoría son de la provincia de Buenos Aires.

Miles de adolescentes de distintos colegios de todo el país se quedarían sin concretar su viaje de egresados a Bariloche debido a que la empresa Snow Travel, una de las más importantes en viajes estudiantiles, habría entrado en cesación de pagos.

Según las estimaciones, serían más de 9 mil alumnos, mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires, los que ante esta situación.

Mientras no tienen respuestas de quienes califican en redes como “estafadores”, padres y alumnos de escuelas de Lomas de Zamora, San Martín, Tres de Febrero, y Morón, entre otras localidades, convocaron para el próximo lunes a las 10:00 a una protesta frente a las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Lola Mora al 400, en el barrio porteño de Puerto Madero.

En marzo pasado, el Ministerio de Turismo de la Nación le inició un sumario a Snow Travel ante irregularidades detectadas, pero desde entonces la empresa continuó con la venta de paquetes a pesar de la inminente bancarrota.

Entre otras faltas, la firma, cuyo representante técnico es Matías Gómez de Saravia, no realizó el pago de la ‘cuota cero’ de cada uno de los viajes vendidos, una suerte de seguro que se crea mediante fideicomiso en el Banco Nación por el que el Ministerio de Turismo se hace cargo del transporte de los contingentes en una suerte de “viaje de estudios” ante la quiebra o desaparición de una empresa turística.

Según pudo averiguar NA, el miércoles, muchos estudiantes comenzaron a recibir el alerta de la situación por parte de ex empleados de la firma, quienes aseguraron desconocer hasta ese momento lo que sucedía.

“Hola buenos días a todos. NADIE PAGUE MÁS NADA, hoy Snow se encuentra reunido con el Ministerio de turismo, y la realidad es que va perder el número de legajo. Pero frente a la situación que se encuentra la empresa, ajeno a nosotros que desconocíamos, queremos decirles que se queden tranquilos que el dinero será reconocido, y que los vamos ayudar a resolver esta situación. No hablen con ninguna empresa, ya que nos vamos a reunir todos para definir esto. Repito por favor, nadie pague más nada”, fue el mensaje de un ex coordinador de la empresa a un grupo de alumnos al que les había vendido el viaje.

Padres de alumnos del Colegio Bertrand Russell de Banfield que deben viajar el año próximo a Bariloche se comunicaron con el Ministerio de Turismo de la Nación, desde donde les confirmaron que la quiebra de Snow Travel, empresa vinculada al ex presidente de Temperley Hernan Lewin, “aún no era efectiva”, aunque les admitieron que la situación es “delicada”.

“Llame al Ministerio de Turismo, para saber si la quiebra era efectiva y me dijeron que no tenían nada concreto pero que la situación es delicada. Planteé la situación de nuestro grupo y me dijeron que ante una quiebra, hay que saber si Snow hizo la carga de los pagos de la ´cuota cero´ de cada uno de los chicos.

Eso es lo que hace que el fideicomiso responda. No obstante, me aclararon que todo lo que sea recupero del dinero debe ir por vía judicial”, explicó a NA la madre de una alumna del Bertrand Russell, que prefirió mantener su nombre en reserva.

Además, advirtió que un contingente con alumnos de ese colegio de Banfield se encuentra ahora en Bariloche sin poder realizar ninguna de las excursiones que tenían pactadas debido a este problema.

Historia repetida

Desde los años 80, cuando los viajes de egresados a Bariloche se convirtieron en un ritual de fin de curso de los colegios argentinos, el quiebre de las empresas dedicadas al turismo de estudiantes es una constante.

Río de la Plata, Lapa Estudiantil, El Rápido Argentino, Zaiga Travel o Cinco Zonas, son algunas de las compañías que dejaron varados a cientos de alumnos, muchos de ellos con los pagos completos.

Según publicó el portal smnoticias.com, contratos incumplidos y gastos extras son una constante en un negocio que mueve millones, pero esa recaudación no es garantía de solvencia.

Pequeños y medianos comerciantes de Bariloche ya están acostumbrados a apelar a la Justicia para cobrar las abultadas deudas que dejan los empresarios del turismo estudiantil cuando quiebran y son los mismos que se reciclan y vuelven al ruedo con nuevos nombres de fantasía y legajo.

