//Qué películas y series mirar durante la cuarentena

«Fase 7, tiene varios años, pero anticipó la cuarentena que estamos viviendo», recomendó Franco Giorda, periodista especializado en Buenas Noches. Es una película argentina que retrata lo que se vive actualmente.

Debido a la extensión de la cuarentena obligatoria, mucha personas debe permanecer en sus casas buscando actividades para pasar el tiempo. Franco Giorda, periodista especializado, dialogó en el programa Buenas Noches y recomendó algunas series y películas para mirar.

«Por el aislamiento obligatorio, se han liberado varias películas en distintas plataformas, de la cuales hay 100 películas argentinas, y dos son entrerrianas. Debido a la gran demanda que tienen por la situación, las calidades de las imágenes han bajado», contó Franco Giorda.



«Hay una película argentina, que se llama Fase 7, tiene varios años, pero anticipó la cuarentena que estamos viviendo. Estuvo inspirada en lo que fue la Gripe A, pero de una manera exagerada, que hoy en día se parece a lo que está ocurriendo en el país».

Sobre las opciones para ver en Netflix, dijo que «las películas del director Bong Joon-ho, son una buena elección. Una es Okja, que está protagonizada por una niña y un cerdo gigante, que es un animal modificado genéticamente, y es un drama en el cual se reflexiona sobre la explotación animal».

«La otra película del mismo director, es El Huésped del genero fantástica, sobre un monstruo que nació por la contaminación ambiental. Es de acción y muy divertida, que hace pensar la ecología».

Sobre las series, mencionó que «para los fanáticos de deporte, les recomiendo Losers, trata diferentes relatos de deportistas que no ganaron campeonatos o no alcanzaron la medalla, pero que tienen detrás historias que son increíbles, muy emocionantes, y muy bien narrado. Abarca diferentes disciplinas y deportes».



Varias películas argentinas, se pueden ver en http://www.cine.ar/ de manera gratuita. Fuente: El Once

