//Pronostican hasta 35 grados para hoy en Entre Ríos

Podría llover mañana

El calor se sentirá durante la presente jornada, que se presentará con marcas propias de verano. Se anuncia la llegada de un frente frío para este viernes. Podría ocasionar lluvias y habrá un marcado descenso de las temperaturas.

Elevadas temperaturas se registrarán hoy en Entre Ríos, con máximas que rondarán los 34 y 35 grados durante la tarde. La jornada se presentará mayormente soleada y sería la víspera de la llegada de un frente frío a la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, a partir de mañana habrá un descenso gradual de la temperatura, con tiempo inestable y viento rotando del sector sur, lo cual podría ocasionar algunas lluvias y tormentas este viernes.

En cuanto al fin de semana, no se anuncian precipitaciones, pero se advierte que no serán días ideales para meterse a la pileta, dado que las mínimas estarían entre 14 y 16 grados, mientras que las máximas no llegarían a 30, pese a que estaría mayormente soleado.

