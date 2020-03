//Primer detenido en Entre Ríos por incumplir el aislamiento obligatorio

«No obedeció las recomendaciones que se le hicieron en reiteradas oportunidades»

Fue a la 1.10 horas de este viernes en la ciudad de Gualeguay. La Policía informó que «no sólo no pudo justificar su presencia en la vía pública, sino que tampoco obedeció las recomendaciones que se le hicieron en reiteradas oportunidad

A poco de iniciarse el «Aislamiento preventivo y obligatorio» dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del coronavirus, la Policía de Gualeguay detuvo a un joven por no cumplir con lo dispuesto.

Desde la fuerza precisaron que «a la 1:10 de hoy», trasladaron hasta la Jefatura Departamental a un joven de 22 años, «por violar los artículos 205 y 239 del Código Penal». El mismo quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

Al respecto, señalaron que «el joven fue interceptado por personal policial violando lo dispuesto por el Decreto 620 del día de ayer, ya que no solo no pudo justificar su presencia en la vía pública, sino que, tampoco, obedeció las recomendaciones que se le hicieron en reiteradas oportunidades». Fuente: El Once

