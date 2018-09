//Prevenir estafas: ANSES ratifica que no informa pagos ni pide datos por teléfono

No llama a los beneficiarios

Tras nuevos casos, Anses recuerda que no se comunica telefónicamente con los beneficiarios para informar pagos o pedir datos. “No deben hacer caso a esos llamados y deben cortar inmediatamente, la comunicación”, dijo Enrique Susevich.

En el transcurso de esta semana se conocieron varios casos de estafa a jubilados a quienes llamaba telefónicamente un supuesto empleado de Anses, diciéndole al receptor que era beneficiario de la Reparación Histórica, para luego hacerlos ir a un cajero a realizar transferencias, con la promesa de cobrar la presunta reparación.

“No existe el llamado de un empleado de Anses por la Reparación Histórica. No es verdadero que un empleado de Anses llame para decirle a un jubilado que tiene determinado monto de dinero para cobrar y que tenga que ir en el momento, al cajero automático para corroborar que eso existe, es mentira”, dijo a Elonce, Enrique Susevich, jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Paraná II de ANSES, ubicada en Avenida Ramirez.

“Es un ardid que lamentablemente, se viene repitiendo en Paraná y en la zona”, resaltó.

Es una mentira

“No existe, no es verdadero, ni es real, y por lo tanto, no deben hacer caso a esos llamados y deben cortar inmediatamente, la comunicación. No hay ningún pago de Anses, en el que el beneficiario tenga que ir inmediatamente al cajero para verificar, porque los que se hacen, no tienen tiempo limitado para verificarlo”, relató y agregó que “tampoco, ningún empleado de Anses va a llamar a algún jubilado o pensionado para avisarle que tiene un cobro pendiente”, afirmó a Elonce, Enrique Susevich.

“Tampoco existe que un empleado de un banco va a ir hasta la casa de un pasivo, para cambiar los billetes viejos. Eso es mentira”, afirmó.

Cortar la llamada

Se debe recordar que los trámites en la ANSES son gratuitos, y el personal no llama por teléfono para ofrecer ningún tipo de beneficio, por lo que se recomienda no brindar información de las cuentas bancarias, no realizar transferencias y evitar contestar llamadas de desconocidos.

Por otra parte, Susevich recalcó que “ningún pago que realice Anses, se va a ir en 24 hora del cajero. Es mentira. Hay que cortar la llamada, porque eso es una estafa”, afirmó.

En referencia a las estafas, el funcionario sostuvo que “se han acercado personas a las cuales, han sido víctimas de los intentos de estafa y reiteramos, que no hagan caso a esas personas, porque no hay un aviso de Anses que te dice cuándo vas a cobrar”, remarcó a Elonce.

Reparación histórica

“Todo lo que es Reparación Histórica hay un correo electrónico (mail) que cada beneficiario entrega, junto a su teléfono; por lo cual, el informe que les llega a su correo, también le llega al abogado, y de esa forma, se tiene tiempo para preguntarles a sus asesores si es verdad. Por lo tanto, no hay que hacer casos a las personas que llaman por teléfono para pedirles que vayan al banco para verificar si está esa plata. No es así, eso es una mentira”.

