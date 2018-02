//Pratto molestó por las criticas: “Que se hable de fútbol y no de si estoy gordo o flaco”

El delantero de River habló del cotejo con Olimpo, de su estado físico y comparó su presente con la etapa en el Fortín: “En Vélez estaba tres o cuatro kilos arriba de lo que estoy hoy. Pareciera que algunos se olvidaron de cómo jugaba ahí”.

Lucas Pratto habló este martes de su momento en River y dejó en claro que lo incomodan algunas críticas: “Una cosa es hablar de mi forma física, otra es decir si estoy gordo o flaco. Lo que más me molesta es que se hable de eso, y no de mi forma de jugar”.

En diálogo con Radio Continental, recordó: “En Vélez estaba tres o cuatro kilos arriba de lo que estoy hoy. Pareciera que algunos se olvidaron de cómo jugaba ahí”. Y habló de su posición con Ignacio Scocco en cancha: “Obviamente quiero jugar siempre de entrada; no creo que Marcelo (Gallardo) cambie el esquema por mí. Entiendo que con quien me toque jugar, si uno se tira más atrás, el otro tiene que entrar y no superponernos. El que me conoce de la época de Vélez sabe que no me obsesiono con el gol, mi meta es la mayor cantidad que pueda hacer”.

El oso también se refirió al partido con Olimpo y sus chances perdidas: “En el mano a mano definí mal, y en la otra situación que tuve pensé que tenía la marca encima. Pero me sentí mucho mejor porque no tuve dolores en la rodilla”.

Además, dejó sus sensaciones sobre el plantel: “Me sorprendió lo impresionantemente serio que es este grupo. No se necesita mucho que agregarle a este que piensa igual que el técnico”.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en TwitterNogoyá

Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com