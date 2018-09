//Piden ayuda para pagar costosa operación de un joven entrerriano

Alexis Sosa, es egresado de la Facultad de Ciencias de la Alimentación y es integrante del Laboratorio de pesticidas del INTA Concordia. Días pasados fue intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Buenos Aires a causa de un cáncer de estómago.

Una de sus compañeras de trabajo dio a conocer la situación que están viviendo, a través de las redes sociales: la mutual Jerárquicos no quiso cubrir la operación, como tampoco la internación y deben contar con más de 1 millón de pesos para cubrir todo, supo El Entre Ríos.

“Alexis fue intervenido en Bs As por un cáncer de estómago y la mutual a último momento no quiso cubrir la intervención. La operación les salió $700.000, como verán es muchisimo dinero. Las últimas novedades son que además no le cubren la internación y tienen que pagar 500mil pesos más! Desde UNER e INTA se están organizando eventos para recaudar dinero, sin embargo el tiempo nos apura, por lo que compartimos la cuenta de Mariana, novia de Alexis, para que todos los que puedan nos acompañen haciendo un aporte económico. También hay urnas en la Facultad de Ciencias de la Alimentación. Gracias a todos!”

El pedido solidario lo están llevando adelante sus compañeros de trabajo de INTA. Organismo en el que se desempeña trabajando como Ingeniero en Alimentos, donde lo presentan de la siguiente manera:

“Es Ingeniero en Alimentos por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Realizó la carrera de posgrado en la Universidad de Almería, España recibiendo el título de master en Química ambiental bajo la dirección del Dr. Amadeo R. Fernández-Alba. Asimismo realizó una especialización en espectrometría de masas y métodos de análisis multiresiduos de pesticidas en el Laboratorio Europeo de Referencia para Residuos de Pesticidas en Frutas y Hortalizas EURL-FV.

Ingresó al INTA en el año 2007 trabajando en alternativas al uso de bromuro de metilo en postcosecha de cítricos. Actualmente se desempeña en el laboratorio de pesticidas del área Frutales. Es integrante de la red nacional de espectrometría de masas SNEM.

Participa en múltiples proyectos regionales y nacionales. Las líneas de investigación están enfocadas principalmente en el estudio de los pesticidas tradicionales y nuevos. El objetivo principal es contribuir con información científica sólida que permita garantizar la seguridad alimentaria, establecer programas responsables de control químico de plagas y prevenir los problemas de comercialización derivados del uso de pesticidas”.