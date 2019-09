//Pichetto declaró un patrimonio cinco veces mayor al de Cristina Kirchner

El postulante de Juntos por el Cambio informó $16,7 millones contra $3 millones de la ex mandataria, quien no tiene casas ni autos a su nombre.

El viernes venció el plazo para que los candidatos a cargos electivos nacionales presenten sus declaraciones juradas, como fija la legislación electoral. El postulante a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, es el que mayor patrimonio declaró – $16,7 millones- en tanto que la ex presidenta Cristina Kirchner, informó poco menos de $3 millones, sin propiedades ni autos a su nombre. Así surge de las declaraciones juradas correspondientes al 2018, que habían presentado a principios de agosto en su calidad de senadores nacionales ante la Oficina Anticorrupción (OA). Según explicaron fuentes de este organismo, no debieron presentar una nueva como candidatos ya que corresponden al mismo período fiscal, si no solo un acuse de recibo de su presentación ante la Cámara alta.

El compañero de fórmula de Mauricio Macri informó en su declaración jurada al 31 de diciembre de 2018, un patrimonio de $16.684.012, constituido por una casa de 824 metros cuadrados en el partido bonaerense de Vicente López y dos departamentos de 90 metros cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los cuales declara que es para alquiler, y el otro, con cochera, para uso propio. A su vez, en la ciudad de Viedma, Río Negro, de donde es oriundo, posee dos departamentos -uno con cochera- y un local. Según informó, estas tres propiedades las alquila.

Asimismo, Pichetto consignó tener tres autos: dos Volkswagen Vento, uno modelo 2009 y otro 2018, y un Peugeot 308 modelo 2015. En cuanto a dinero en depósitos bancarios y efectivo, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio declaró tener $686.320 y otros $1.958.053 en dólares. Al tipo de cambio de $37,5 fijado por la AFIP al 31 de diciembre de 2018, equivalían a USD52.214.

La declaración jurada de Cristina

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, en cambio, declaró que su patrimonio era de $2.933.875 al cierre de 2018, un 27% más que al finalizar el año anterior.

La ex mandataria en un acto en La Matanza el sábado

Según su declaración jurada, la compañera de fórmula de Alberto Fernández informó tres depósitos en cajas de ahorro por un total de $915.510, más otros $242.200 en efectivo y bienes del hogar valuados en $ 96.112. La ex jefa de Estado aseguró no poseer propiedades ni autos a su nombre, ni tampoco declaró dólares. Asimismo, la ex mandataria consignó tener un crédito con la AFIP de $1.680.052, que supera el dinero que declaró poseer en cuentas bancarias y efectivo.

La mayor variación patrimonial entre fines de 2017 y fin de 2018 se debe a que tuvo ingresos declarados por casi $5 millones y gastos declarados por casi $4 millones, incluidos los gastos personales y los no deducibles del impuesto a las ganancias.

En 2015, su último año al frente de la presidencia, había afirmado tener bienes por un total $77.303.100, entre los que se destacaban 12 departamentos, cinco casas y cinco lotes distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate, así como también una camioneta Honda CR-V EXL, acciones en Los Sauces, Hotesur, COMASA y depósitos en cuentas bancarias por $ 40.732.443. La mayoría de esos activos tenían como origen la fortuna consolidada con su marido, el ex presidente Néstor Kirchner.

Pero en 2016 donó sus bienes a sus hijos y, en diciembre de ese año, su patrimonio se redujo drásticamente a tan solo $3.4899.043.

El 50% de los activos que tenía Cristina, fruto de la sucesión tras la muerte de Néstor Kirchner, fueron cedidos a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Entre los bienes que aparecen donados a sus hijos figura el departamento de Juncal y Uruguay, en Recoleta. También transfirió el dinero de sus plazos fijos a Florencia. Son los US$ 5,6 millones que fueron depositados en una caja de seguridad, embargados luego por la Justicia.

Por su parte, el candidato a vicepresidente por Unite, Luis Rosales, afirmó tener bienes por un total de $ 3.649.477, que incluyen un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, una camioneta Volkswagen Tiguan modelo 2012 y dinero por $14.644.

Junto con Cristina Kirchner, es el otro de postulante a vicepresidente que aseguró ante la Oficina Anticorrupción no tener dólares. Si bien el compañero de fórmula de Luis Espert informó tener una cuenta en Estados Unidos, consignó que estaba sin saldo.

La postulante a vicepresidenta del Frente NOS, la ex diputada Cynthia Hotton, señaló poseer un patrimonio total de solo $ 1.220.732. Corresponde a $24.604 que dijo tener en una caja de ahorro en el país y otros $543.628 depositados en Estados Unidos, unos USD 14.500. En ese país tiene a su vez un BMW 318I modelo 2015 que valuó en $652.500.

Finalmente, la candidata del Frente de Izquierda-Unidad, Romina Del Plá, fue la que menos patrimonio declaró ante la Oficina Anticorrupción: $ 285.681. Sus bienes al cierre del año pasado eran un departamento en el partido bonaerense de Morón, un Renault Sedán modelo 2015 y $25.518 y $13.120 en dólares (USD 350) depositados en cajas de ahorro.

Al cierre del plazo estipulado por la legislación electoral, el viernes, el único candidato que no la había presentado físicamente ante la OA era Juan Manuel Urtubey, por estar en Estados Unidos, pero sus voceros explicaron que la cargó ese día en el sistema y envió a la AFIP. También aclararon que el compañero de fórmula de Roberto Lavagna concretó la presentación ante la Oficina Anticorrupción hoy. Aún no está disponible en la web de consulta pública.

La declaración de Miguel Pichetto

La declaración de Cristina Kirchner

Fuente: Infobae