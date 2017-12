//Para enero se prevé un nuevo aumento en las naftas

Prevsiones

El comienzo de 2018 traerá consigo nuevos aumentos. Si bien todavía no hay precisiones sobre la fecha exacta del aumento, lo cierto es que enero será clave para los combustibles.

El aumento del barril de petróleo, que superó los 60 dólares (su mejor marca en dos años y medio), y los costos nacionales, hacen suponer una suba inminente en las naftas.

“Constantemente tenemos versiones pero aún no hemos recibido una confirmación oficial por parte de las petroleras. Me comentaron que Axion habría retocado los valores de sus combustibles en Rosario donde aumentó en promedio 1,5% pero no es en todos los productos, como tampoco en todas las provincias. Nosotros no hemos recibido aún de ninguna petrolera una confirmación oficial de nuevos cuadros de precios, ni tampoco qué porcentajes de subas aplicarían para los combustibles en enero”, detalló Oscar Díaz, de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha).

Sin confirmaciones oficiales de incremento en el precio de los combustibles, lo cierto es que las señales del contexto mostrarían que enero será el mes del aumento de la nafta y el diésel.

“Hace unos días el precio del barril volvió a subir a nivel internacional”, advirtió Díaz.

En tanto, los vaivenes del dólar es la otra variable que también incide en el valor comercial de la nafta.

La moneda norteamericana, que ha tenido oscilaciones bruscas en los últimos días, está siendo monitoreada constantemente por las petroleras. Es que el precio del barril determina el 70% del valor comercial de los combustibles que si bien está dolarizado, a la hora de su compra en el país las petroleras deben pagarlo en pesos. Si su cotización sube, obviamente las empresas deben pagarlo con más pesos.

“Creo que va el dólar va a quedar en $ 19. No creo que el gobierno permita que crezca más y seguirá por debajo de la inflación. Con $ 19 de cotización lo más probable es que las petroleras apliquen incrementos menores al 5% en enero. Los aumentos posibles pueden rondar entre el 1,5% y 2%”, vaticinó Díaz.

De producirse el incremento de la nafta en el arranque de 2018 sería el tercero luego de la liberación de precios de la nafta producida el 26 de setiembre cuando el ministro de Energía, Juan José Aranguren, comunicó la liberación del precio de los combustibles. El 23 de octubre marcó el primer aumento de la era de precios liberados, para luego el 3 de diciembre, llegar el segundo incremento.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en TwitterNogoyá

Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com