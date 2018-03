//Otro tiroteo en EE.UU: Al menos dos muertos en la Universidad de Michigan

Se produjo este viernes, un tiroteo en el campus de la Universidad Central de Michigan que dejó un saldo de al menos dos muertos. El sospechoso aún está prófugo y ya fue identificado como un joven de 19 años.

Dos personas han muerto este viernes por un tiroteo registrado en la Universidad Central de Michigan, en el norte de Estados Unidos. La policía ha atribuido la matanza a una “situación doméstica”. El sospechoso, que ha huido del lugar, ha sido identificado como un joven de 19 años. Ninguno de los fallecidos era estudiante y no hay más heridos, según ha informado la universidad.

Funcionarios de la ciudad en Mount Pleasant, donde se encuentra el campus, han dicho que el sospechoso es un hombre negro de 19 años “armado y peligroso” llamado James Eric Davis, Jr. También han informado de que lleva pantalones vaqueros amarillos mostaza y una sudadera azul con capucha. Eric Davis mide 1,77 metros y pesa 61 kilos, según la universidad.

“Hubo un informe de disparos en Campbell Hall en el campus. El sospechoso sigue prófugo, la policía aconseja a todos que se refugien “, ha escrito la Universidad Central de Michigan en su web y en su cuenta oficial de Twitter. La policía recomienda a los ciudadanos llamar al 911 si ven a alguien o algo sospechoso.

Las alertas se activaron por la mañana, después de que los servicios de seguridad recibiesen los primeros avisos de disparos en el campus. La universidad ha ordenado un bloqueo de su campus mientras se esclarecen los hechos y las autoridades han recomendado evitar la zona.

