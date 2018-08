//Otro sueño entrerriano llega al Bailando 2018 de la mano de Flavio Mendoza

El famoso coreógrafo será parte del programa de Marcelo Tinelli, Bailando 2018; y representará el sueño de la escuela N° 89, ex Horticultura de Gualeguaychú

A pocos días de comenzar el programa más esperado de la Argentina, el bailarín Flavio Mendoza confirmó su presencia en el certamen y la buena noticia es que lo hará representando a la Escuela 89, de Gualeguaychú.

El mismo Marcelo Tinelli lo dio a conocer, a través de su cuenta en las redes sociales: “El sueño por el que participa Flavio Mendoza en este Bailando es el de la escuela N° 89, de Gualeguaychú”, expresó el conductor sorprendiendo a los integrantes de la escuela.

Teniendo en cuenta lo que representa el bailarín, las chances de avanzar en el evento son muy claras, por lo que se celebró esta designación.

Esta incorporación, a último minuto, no deja de llamar la atención porque hace apenas unos días el coreógrafo se había referido a Showmatch como “una secta” y dio a entender que a la producción no le agradan las opiniones que no ensalzan a la empresa.

Sin embargo, más allá de estos reparos, Flavio aceptó otra vez sumarse al certamen, aunque en un rol diferente al que ocupó en 2011 y 2012, cuando fue jurado. Confirmada esta noticia, no es errado afirmar que se viene un año pesadísimo para el bailarín y papá de Dionisio. Además de su participación en el Bailando, también es panelista en Los especialistas del show y está al frente de su mega obra, Siddharta.