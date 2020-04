//Otro día sin contagios por COVID-19 en Entre Ríos: Son 22 los casos confirmados

Parte epidemiológico

De ese modo, en la provincia hay 22 casos confirmados, 23 en estudio y 275 descartados en total, mientras que la cantidad de casos estudiados asciende a un total de 320.

De acuerdo a los datos reportados este sábado 11, a las 19.30hs, por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos no se han sumado nuevos casos de Coronavirus.

De ese modo, en la provincia hay 22 casos confirmados, 23 en estudio y 275 descartados en total, mientras que la cantidad de casos estudiados asciende a un total de 320.

Se recodará que durante la comunicación del parte epidemiológico de este sábado, el gobernador Gustavo Bordet renovó el agradecimiento a todos los entrerrianos que llevan adelante el aislamiento y por la responsabilidad que tienen y pidió que redoblen el esfuerzo porque «vale la pena».

«Está demostrado que con las acciones responsables de cada uno estamos logrando contener la pandemia y no saturar nuestro sistema de salud», dijo el mandatario entrerriano.»Quiero significar que este tiempo que hemos permanecido en aislamiento social, preventivo y obligatorio la provincia ha tenido resultados realmente positivos porque no hay circulación activa o comunitaria del virus y, además, porque se ha logrado que la cantidad de casos queden aplanados en la curva de proyección que va teniendo la pandemia», expresó el gobernador.

«Por eso quiero transmitirles a todos los entrerrianos y entrerrianas el agradecimiento por haber cumplido de manera responsable esta cuarentena que está reflejada en los números de casos. Y por supuesto también hay un mérito importantísimo de nuestro equipo de Salud que ha estado trabajando permanentemente no sólo en la detección, no sólo en los análisis de los casos sospechosos, sino también en el seguimiento permanente y esto ha sido una tarea formidable donde han estado integradas las restantes áreas del gobierno que trabajamos de manera articulada, y fundamentalmente también en la responsabilidad que le cupo a los intendentes en cada uno de los municipios que trabajaron con la máxima responsabilidad, evitando la circulación y complementando todas las medidas que viene llevando adelante la Provincia y la Nación», sostuvo Bordet. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com