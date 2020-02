//Ofrecen rebajas de hasta $437 mil en la compra de autos 0 KM

Para rematar stock

ACARA difundió un listado con los precios de lista y las bonificaciones aprobadas por las marcas más importantes del mercado argentino. Cuáles son los modelos que se están vendiendo con fuertes descuentos.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) difundió abiertamente la lista de precios transaccionales; es decir, los precios de lista y las bonificaciones aprobadas por las marcas más importantes del mercado argentino.

Según Acara, los descuentos en los concesionarios para los clientes interesados en comprar autos 0 km van desde $52.000 hasta $437.000, según la marca y el modelo.

Esta estrategia tiene como objetivo incentivar a los consumidores, luego de un enero inesperado, con una caída del 25,62 por ciento en los patentamientos, frente al mismo mes de 2019.

«Ninguna proyección preveía este nivel de derrumbre del sector«, confesó el presidente de Acara, Ricardo Salomé.

Fuertes descuentos

No es la primera vez en los últimos años que las automotrices lanzan esta serie de descuentos fuertes para generar movimiento en los concesionarios, pese a que, internamente, hablan de un mercado «ficticio» y reconocen que no saben hasta cuándo se podrá sostener «por una cuestión de rentabilidad».

Ocurre que, en base a la información brindada por Acara, hoy por hoy los concesionarios de la Argentina tienen 92.973 unidades en stock acumuladas sin poder vender, lo que significa entre tres y seis meses de proyección de ventas, según la marca

Los 0 km que se venden con descuento

Las marcas que están ofreciendo bonificaciones hoy por hoy en el mercado argentino son Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Peugeot, Renault, Toyota y Volkswagen.

A continuación, la tabla con los precios de lista, las bonificaciones y los precios transaccionales que difundió la Asociación de Concesionarios.

CHEVROLET

Onix – Precio de lista: $899.907 – Bonificación: $254.750 – Precio de transacción: $629.967

Tracker – Lista: $1.710.311 – Bonificación: $211.948 – Transacción: $1.450.000

Spin – Lista: $1.384.272 – Bonificación: $259.600 – Transacción: $1.062.767

Cruze – Lista: $1.533.307 – Bonificación: $261.592 – Transacción: $1.205.500

Equinox – Lista: $2.734.436 – Bonificación: $354.436 – Transacción: $2.380.000

CITROËN

C3 1.6 VTI 115 Live – Precio de lista: $983.800 – Bonificación: $64.100 – Precio de transacción: $891.500

C3 Aircross 1.6 Live – Lista: $1.079.000 – Bonificación: $69.750 – Transacción: $985.500

C4 Lounge 1.6 VTI 6 MT Live – Lista: $1.258.700 – Bonificación: $75.100 – Transacción: $1.164.000

C4 Cactus 1.6 Live – Lista: $1.122.200 – Bonificación: $72.200 – Transacción: $1.005.500

Furgon 1.6 VTI Business – Lista: $971.700 – Bonificación: $110.450 – Transacción: $831.500

FIAT

Mobi Way – Precio de lista: $778.757 – Bonificación: $278.333 – Precio de transacción: $696.257

Argo Drive 1.3 Pack Conectividad – Lista: $956.100 – Bonificación: $369.667 – Transacción: $767.707

Cronos Drive 1.3 Pack Conectividad – Lista: $960.467 – Bonificación: $115.000 – Transacción: $811.987

Fiorino Top – Lista: $978.430 – Bonificación: $160.000 – Transacción: 756.660

Toro Freedom 2.0 AT9 – Lista: $1.760.533 – Bonificación: $55.000 – Transacción: $1.649.627

FORD

Ka SE 1.5 – Precio de lista: $1.132.700 – Bonificación: $211.793 – Precio de transacción: $870.000

EcoSport 1.5 – Lista: $1.426.200 – Bonificación: $253.156 – Transacción: $1.070.000

Ranger XI DC 4×2 2.2 – Lista: $2.139.700 – Bonificación: $437.552 – Transacción: $1.525.000

Mondeo Sel 2.0 – Lista: $2.835.700 – Bonificación: $245.700 – Transacción: $2.590.000

Kuga Sel 2.0 4×2 – Lista: $2.795.300 – Bonificación: $225.300 – Transacción: $2.570.000

PEUGEOT

208 Feline 1.6 – Precio de lista: $1.380.200 – Bonificación: $208.010 – Precio de transacción: $1.103.618

2008 Feline 1.6 – Lista: $1.578.900 – Bonificación: $206.668 – Transacción: $1.292.606

308 Feline THP Tiptronic – Lista: $1.787.000 – Bonificación: $195.000 – Transacción: $1.509.854

408 Feline THP Tiptronic – Lista: $1.629.900 – Bonificación: $126.953 – Transacción: $1.433.662

Partner Furgon HDI – Lista: $1.094.700 – Bonificación: $110.026 – Transacción: $931.410

RENAULT

Kwid Iconic – Precio de lista: $806.500 – Bonificación: $52.000 – Precio de transacción: $739.135

Sandero Life – Lista: $882.200 – Bonificación: $46.000 – Transacción: $815.712

Logan Zen – Lista: $958.500 – Bonificación: $28.000 – Transacción: $898.308

Kangoo 1.6 Confort – Lista: $1.095.740 – Bonificación: $68.000 – Transacción: $1.007.959

Kangoo Stepway – Lista: $1.329.420 – Bonificación: $70.000 – Transacción: $1.264.015

TOYOTA

Etios HB XLS MT – Precio de lista: $954.000 – Bonificación: $75.000 – Transacción: $864.708

Yaris HB XLS MT – Lista: $1.084.200 – Bonificación: $52.325 – Transacción: $1.029.505

Corolla SE-G 1.8 (modelo viejo) – Lista: $1.873.800 – Bonificación: $785.868 – Transacción: $1.087.932

Hilux 4×4 CD SRX 2.8 AT – Lista: $2.885.620 – Bonificación: $100.000 – Transacción: $2.788.220

SW4 SRX 4×4 2.8 AT – Lista: $3.316.160 – Bonificación: $40.780 – Transacción: $3.275.380

VOLKSWAGEN

Gol Trend Highline – Precio de lista: $965.447 – Bonificación: $276.866 – Precio de transacción $623.667

Up High – Lista: $965.300 – Bonificación: $58.824 – Transacción: $857.367

Polo Highline Automático – Lista: $1.385.589 – Bonificación: $86.182 – Transacción: $1.194.703

T-Cross Comfortline AT – Lista: $1.561.175 – Bonificación: $111.824 – Transacción: $886.390

Amarok V6 – Lista: $3.188.616 – Bonificación: $171.897 – Transacción: $2.876.100. Fuente: El Once

