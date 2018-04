//Nueva denuncia por fumigaciones en San José: “Había un olor muy fuerte”

“Ellos dijeron que era riego con agua”

Este miércoles, una vecina de la localidad de San José volvió a denunciar fumigaciones. Esto ocurre dentro del plazo establecido por ordenanza de prohibición por 60 días de este tipo de prácticas.

En el mes de marzo debieron evacuar una escuela de San José porque estaban realizando fumigaciones en un campo lindante. A partir de ese momento, el Concejo Deliberante de esa ciudad, dictó una ordenanza por la cual se prohíbe que por 60 días se fumigue cerca de la zona. Aún se está dentro de ese plazo.

Elonce TV dialogó este miércoles con Judith Rodríguez, una vecina de San José, que en la jornada de hoy denunció nuevas fumigaciones a unos 400 metros de la escuela.

“Este miércoles, aproximadamente a las 8:30 comencé a sentir un olor muy fuerte, había mucha neblina, se comenzó a levantar vapor. Vivo a unos 150 metros de una plantación de nueces. Me acerqué hasta el lugar y había un tractor; esta vez tenía un sistema como de riego”, relató la mujer.

Dijo que integra un grupo de WhatsApp de la asamblea, al que “comuniqué la situación y ellos se encargaron de llamar al área de San José Sustentable. La ingeniera agrónoma de esa área vino y comprobó que un tractor estaba `regando`, según lo que le dijeron a ella; el conductor le alcanzó una botellita con un líquido que sacó de uno de los tres tachos que tenía”, aunque, según dijo Rodríguez, la especialista “no la abrió, no la olió y dijo que era agua”.

En la institución educativa, “las clases se desarrollaban con normalidad” aunque en esta oportunidad “el olor no llegó a la escuela que está a unos 400 metros donde se estaba produciendo esta situación”.

“Hoy no había viento, el olor era muy, muy fuerte. Cada vez que ocurre este tipo de situaciones, me afecta mucho en la salud: la presión se me sube, tengo dolor de cabeza, me empieza a picar la garganta, la lengua se me adormece, empiezo a lagrimear; me descompuse”, destacó.

La vecina de San José contó que este jueves se reunirán, “para ver cómo avanzamos con esto. No fue real lo que dijeron, si hubiera sido agua, no habría existido el olor tan fuerte que hubo”.

“Pedimos que por favor paren, porque no se puede vivir de esta manera. Nos están envenenando”, aseveró la mujer.

Prohibición que estipula la ordenanza

El sector abarcado por la prohibición, es el área urbana y denominado intersticio urbano, de acuerdo a la Ordenanza Nº 10/2011 de Ordenamiento Territorial, donde están incluidos los campos que se encuentran la arrocera y las plantaciones de nuez pecan, en la zona de barrio Perucho, lugar de las fumigaciones que afectaron a los alumnos de la Escuela Nº 54.

