//Noche de las heladerías en #Nogoyá

HELADERIAS GRIDO DE NOGOYA Y VICTORIA + HELADERIA COM COM + HELADERIA VIA DOLCE

La Semana del Auténtico Helado Artesanal surgió en 1985 con el apoyo de 110 heladerías y casi 50 proveedores, quienes con su aporte permitieron llevarla a cabo. El éxito y aceptación por parte del público han hecho que después de años se siga realizando la campaña que forma parte del calendario de eventos característicos de la gastronomía nacional.