//No tiene vigencia en Entre Ríos la digitalización de documentación del vehículo

A pesar del decreto nacional

Desde la Policía informaron a que en los puestos camineros siguen exigiendo el carnet y la documentación del vehículo impresas en papel. Dijeron que no tienen directivas en cuanto a la digitalización.

El Gobierno nacional oficializó ayer la creación de la «Cédula de Identificación del Automotor Digital» y la «Cédula de Identificación del Motovehículo Digital», que a todos los efectos tendrán la misma validez legal que sus versiones físicas.

La decisión se formalizó por medio de una Disposición Conjunta de la Subsecretaría de Gobierno Digital y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, publicada en el Boletín Oficial.

Además, se creó la «Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir Digital», con la misma validez de su versión física.

El Gobierno aclaró que todos estos elementos identificatorios «serán complementarios de sus versiones en formato papel, teniendo validez en sí mismos, y replicarán sus diseños».

También puntualizó que todas estas cédulas electrónicas se implementarán a través del Perfil Digital del Ciudadano «Mi Argentina».

Sin embargo, dicha documentación no es válida en Entre Ríos, según confirmó el segundo jefe del Puesto Caminero del Túnel Subfluvial, Sebastián Franz.

«

No hemos recibido directivas en los puestos camineros en cuanto a la aplicación. La provincia se adhiere a los puntos de la Ley nacional de Tránsito mediante decretos o una ley provincial, pero hasta el momento no hay nada oficial al respecto», manifestó.

Admitió que «todo lo que sea digitalización debe entenderse como una aproximación para agilizar los trámites», pero expresó que para que cobren validez en nuestra provincia se deberán cumplimentar ciertos requisitos formales. Elonce.com

